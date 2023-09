Nizza e la Métropole hanno vissuto un’estate eccezionale: il turismo tira!

I “numeri” del primo semestre 2023 promuovono Nizza e il territorio della Métropole Nice Côte d’Azur: dati in crescita, alcuni anche elevati, che danno ragione alle scelte turistiche del territorio.



Queste le cifre chiave , relative al primo semestre 2023, rese note da Christian Estrosi sindaco di Nizza e Presidente della Métropole.Crescita di 2 milioni di pernottamenti con un aumento del 19% rispetto al 2019 ed al 2022;

Tasso di occupazione media del settore alberghiero del 67% con un balzo del 5% rispetto allo scorso anno;

Forte rialzo del RevPAr (reddito per camera): +26%;

Crescita delle locazioni turistiche: tasso di occupazione del 72% con un aumento di 5 punti).

La stagione estivaL’estate viene definita eccezionale con numeri che in certi casi giungono inaspettati, tale è la loro portata: la stagione estiva 2023 della Métropole Nice Côte d'Azur è stata molto buona, con una frequentazione in aumento rispetto al 2022.

Poiché la stagione non è finita, entro la fine di settembre, i numeri potrebbero anche superare quelli del 2019, anno di riferimento.

Cifre eccellenti che sono generate anche dal ritorno della clientela internazionale, che rappresenta ormai più della metà dei pernottamenti (52%), grazie in particolare alle nuove e numerose connessioni aeree dirette proposte dall'Aeroporto di Nizza: New York, Atlanta, Dubai, Montreal, Regno Unito, e più in generale l'Europa.

Nizza diviene così la prima delle città della Costa Azzurra nel campo turistico. Mentre i tassi di occupazione alberghiera sono in calo sull'insieme del Dipartimento delle Alpi Marittime (-2 punti in media), in particolare a Cannes (-5,7 punti in luglio e 7 punti in agosto), a Nizza, i tassi di occupazione sono aumentati costantemente, con picchi a quasi il 100% di occupazione durante l'estate.Anche il RevPAR (reddito per camera) è in forte aumento (più dell'8% in media).

Questi i “numeri” dei due mesi centrali della stagione estiva.Luglio 2023

Tasso di occupazione dell'89,1% (rispetto all'89,7% nel 2022).

Picchi al 97,3% al momento della Hopman cup e dei concerti di «The Weeknd» & di Mylène Farmer.

Reddito per camera in aumento del 7,8% rispetto al 2022.

Agosto 2023

Tasso di occupazione dell'89,7% (rispetto al 88,6% nel 2022, cioè +1,1 punti).

Picchi al 96,5% all'inizio del weekend del 15 agosto.

Reddito per camera in aumento del +9,4% rispetto al 2022.

Il traffico aereo che ha già quasi raggiunto il livello del 2019 con una crescita del 18,8% rispetto al 2022.

Nei 2 mesi estivi (luglio e agosto), l'Aeroporto di Nizza ha registrato 3,3 milioni di passeggeri (pari al traffico del 2019 e +13,4% rispetto al 2022).

Gli ottimi risultati sono stati ottenuti grazie alle 116 destinazioni servite in 44 paesi, di cui 29 nuove linee lanciate quest'estate e in particolare 3 lunghe rotte (Atlanta, Doha, Ryhad).

Il Regno Unito è il primo mercato internazionale.

Grande successo dei collegamenti con gli Stati Uniti (New York e Atlanta).

Altri mercati dinamici: Italia, Grecia e Tunisia.

Ritorno sostenuto della clientela asiatica.

Le linee interne rimangono in testa con il 26% dell'attività.