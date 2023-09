Rencontres Philosophiques del Principato, gli appuntamenti per il mese di ottobre

I bambini dai 7 ai 10 anni potranno filosofare sui temi: che cos'è un litigio? Con chi si litiga? Perché litigare? Come ci si sente quando si litiga?

Una bibliografia sul tema è disponibile all'Area PhiloMonaco, nella quale i libri possono essere consultati sul posto.

Mercoledì 18 ottobre dalle 17.30 (accoglienza con rinfresco - 18.00-19.00 l'incontro) al Centre Hospitalier Princesse Grace - Amphithéâtre Lou Clapas (1, avenue Pasteur) il Workshop Philo al CHPG sul tema: desiderio di figli.

La maternità non ha solo una dimensione medica e non può limitarsi ai processi biologici e psicologici che essa suscita. Non si può separare dal senso, dalle emozioni e dalle rappresentazioni psichiche, sociali e culturali che lo accompagnano. La maternità è anche la casa di un interrogativo filosofico che interroga il nostro rapporto con il tempo, il corpo, il desiderio, l'alterità, il linguaggio o l'informazione. Essa solleva numerose problematiche contemporanee legate al corpo delle donne, alla differenza tra i sessi, alle nuove tecnologie e alle nuove forme di genitorialità.

Questo ciclo di Workshop è proposto da Gli Incontri Filosofici di Monaco in collaborazione con la Maternità del CHPG e ha lo scopo di proporre uno spazio di riflessione e di dialogo attorno attorno al concetto di maternità implica sia a livello della sua realtà che delle sue rappresentazioni. Si rivolge sia ai genitori che al personale infermieristico e ai medici che desiderano affinare le loro conoscenze e le loro domande intorno a questa esperienza.

Giovedì 19 ottobre alle 12.15 alla Biblioteca Louis Notari (8, rue Louis Notari) Incontro-dedica con Robert Maggiori

Gli Incontri Filosofici di Monaco in collaborazione con la Mediateca di Monaco organizzano questo incontro-dedica, presentato da Raphael Zagury-Orly, oltre ad un dibattito con Robert Maggiori sul libro «Mémoire - De Sartre à Bruno Latour Vies et morts de philosophes contemporains» - pubblicato nel giugno 2023 in coedizionecon Vrin e i Rencontres Philosophiques di Monaco.

Giovedì 19 ottobre 2023 dalle 19 alle 21 al Teatro Princesse Grace (12, avenue d'Ostende) dibattito sul tema della disputa.

In questa conversazione, presentata da Robert Maggiori, Monique Canto-Sperber, filosofo, Philippe Corcuff, sociologo e politologo, e Maxime Rovere, filosofo, discuteranno la nozione di disputa.

La natura della disputa può essere vista come uno spettro che va dai conflitti violenti ai disaccordi più leggeri. È descritto come un disaccordo in cui le persone divergono nei loro pensieri e cercano di imporre i loro punti di vista.

Inizialmente, la discussione è stata utilizzata in un contesto filosofico per discutere questioni complesse. Tuttavia, il verbo "disputare" ha portato una connotazione più aggressiva, che a volte implica confronti fisici o legali.

Nonostante ciò, la disputa è presentata come una parte normale delle relazioni umane, che si tratti di amicizie o di amore, consentendo agli individui di avvicinarsi e allontanarsi, dando così a queste relazioni un ritmo dinamico.