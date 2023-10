Nizza: il “percorso di guerra” in Avenue Jean Médecin ha avuto successo

L’acciottolato creato per dissuadere biciclette e monopattini dal percorrere le corsie del tram ha svolto bene il suo ruolo. Ne saranno realizzati altri dodici



Nel gennaio scorso era stato attivato, in via sperimentale, un esperimento per mettere in sicurezza la piattaforma tranviaria così da arginare l’utilizzo dello spazio destinato ai tram in Avenue Jean Médecin.



La sperimentazione ha permesso di ridurre del 31% il passaggio di biciclette e scooter sulla piattaforma del tram. Di fronte al successo di questa misura, la Métropole Nice Côte d'Azur implementerà questo dispositivo su tutto l'avenue Jean Médecin installando dodici zone supplementari per evitare che biciclette, monopattini e veicoli motorizzati circolino sui binari dedicati al tram.



I lavori sono iniziati da alcuni giorni, si svolgono di notte e per fasi fino al 27 ottobre, secondo il seguente calendario previsionale:





Entro il 29 settembre: creazione di una striscia tra l'avenue Thiers e la rue Pertinax

Dal 2 al 5 ottobre: realizzazione di 3 bande tra la rue Pertinax e l'avenue Notre Dame

Dal 9 al 13 ottobre: realizzazione di 3 bande tra l'avenue Notre Dame e la rue Biscarra

Dal 16 al 19 ottobre: realizzazione di 3 bande tra la rue Biscarra e il boulevard Dubouchage

Dal 23 al 27 ottobre: realizzazione di 2 bande tra la rue Pastorelli e la rue Hôtel des Postes