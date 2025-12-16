Mercatini di Natale in Costa Azzurra: dove andare

Una delle attrazioni più seguite durante le festività di fine anno sono i mercatini di Natale.



Sempre più località, anche piccine, organizzano i mercatini che si rivelano non solo un forte richiamo, ma anche l’occasione per presentare le produzioni artigianali del territorio.



La Francia ospita moltissimi mercatini di Natale, alcuni dei quali universalmente conosciuti: in Costa Azzurra e nell’arrière pays sono tante le località interessate.



Ecco i principali mercatini che si svolgono nel Sud Est francese nei prossimi 7 giorni.

Antibes

Chalets gourmands et artisanaux

Fino al 4 gennaio 2026

Esplanade du Pre des Pecheurs



Bagnols-en-Forêt

Marché de Noël

Sabato 20 dicembre e domenica 21 dicembre 2025

Maison du Temps Libre, 2139 route du Muy



Beausoleil

Beausoleil s'illumine !

Fino al 4 gennaio 2025

Beausoleil



Bézaudun-les-Alpes

Marché de Noël au Château de Bézaudun-les-Alpes

Domenica 21 dicembre 2022

Château de Bezaudun-Le-Alpes



Biot

Marché de Biot J'adore Noël 2025

Fino a martedì 30 dicembre 2025

38, Passage de la Bourgade



Cannes

Natale a Cannes

Fino a domenica 04 gennaio 2026

Allées de la Liberté e Cours Félix Faure



Cap d’Ail

Marche de Noel Cap d'Ail

Sabato 20 dicembre 2025

Jardin Beaverbrook



Cavalaire-sur-Mer

Le Noël Gourmand : Marché de Noël

Giovedì 18 dicembre e venerdì 19 dicembre 2025

Place Benjamin Gaillard, Avenue Maréchal Lyautey



Cogolin

Le Village du Père Noël

Fino al 31 dicembre 2025

Place Victor Hugo, 83310 Cogolin



Fréjus

Foire aux santons

Fino a domenica 21 dicembre 2025

Salle riculphe mairie de Fréjus, Place Formigé



La Garde-Freinet

Foire aux Santons

Fino a domenica 28 dicembre 2025

Salle des Sports, Salle des Sports Jean Débat, Place Neuve, 83680



Mandelieu la Napoule

Le Village de Noël - Place de France - 2025

Fino al 28 dicembre 2025

Place de France, Centre ville



Menton

Natale a Menton - mercatino di Natale - vendita di alberi di Natale

Fino al 4 gennaio 2026

Esplanade Francis Palméro Mail du Bastion



Monaco

Village de Noël

Fino al 6 gennaio 2026

Port Hercule



Mouans-Sartoux

42e Foire aux santons

Fino al 24 dicembre 2025

Médiathèque La Strada, Médiathèque cinémathèque, 201, avenue de Cannes



Nizza

Village de Noël

Fino al 4 gennaio 2025

Jardin Albert 1er



Le Marché de Noël du Couvent

Sabato 20 dicembre 2025

Hôtel du Couvent, 1 rue Honoré Ugo



Roquebrune-sur-Argens

Le Marché de Noël

Sabato 20 dicembre 2025

Place Perrin, Place Perrin, Rue Grande Cabasse Rue des Portiques



Les Festivités de Noël

Fino al 31 dicembre 2025

Roquebrune-sur-Argens



Saint-Jean-Cap-Ferrat

Fête foraine

Fino al 4 gennaio 2026

Place du Centenaire e 3 avenue Jean Mermoz



Saorge

Marché de Noël

Sabato 20 dicembre 2025

Place Ciapagne



Théoule-sur-Mer

La Balade de Noël - La Fête aux Santons

Fino al 4 gennaio 2026

Espace Culturel, avenue Charles Dahon



Vence

Noël à Vence

Fino al 27 dicembre 2025

Place du Grand Jardin



Valdeblore

Marché à thème "Gourmand & Artisanal de Noël"

Sabato 20 dicembre 2025

Place de l'église, St Dalmas



Vallauris

Marché de Noël à Golfe-Juan

Sabato 20 dicembre 2025

Centre-ville de Golfe-Juan, Vallauris



Villeneuve Loubet

Santons en fête

Fino al 17 dicembre 2025

Salle Joseph Donon, Place Artusi, Village, 06270 Villeneuve-Loubet



Marché de Noël à Marina Baie des Anges

Domenica 21 dicembre 2024

Port Marina Baie des Anges







