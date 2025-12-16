Mercatini di Natale in Costa Azzurra: dove andare

Una delle attrazioni più seguite durante le festività di fine anno sono i mercatini di Natale.
Sempre più località, anche piccine, organizzano i mercatini che si rivelano non solo un forte richiamo, ma anche l’occasione per presentare le produzioni artigianali del territorio.
La Francia ospita moltissimi mercatini di Natale, alcuni dei quali universalmente conosciuti: in Costa Azzurra e nell’arrière pays sono tante le località interessate.
Ecco i principali mercatini che si svolgono nel Sud Est francese nei prossimi 7 giorni.
Antibes
Chalets gourmands et artisanaux
Fino al 4 gennaio 2026
Esplanade du Pre des Pecheurs
Bagnols-en-Forêt
Marché de Noël
Sabato 20 dicembre e domenica 21 dicembre 2025
Maison du Temps Libre, 2139 route du Muy
Beausoleil
Beausoleil s'illumine !
Fino al 4 gennaio 2025
Beausoleil
Bézaudun-les-Alpes
Marché de Noël au Château de Bézaudun-les-Alpes
Domenica 21 dicembre 2022
Château de Bezaudun-Le-Alpes
Biot
Marché de Biot J'adore Noël 2025
Fino a martedì 30 dicembre 2025
38, Passage de la Bourgade
Cannes
Natale a Cannes
Fino a domenica 04 gennaio 2026
Allées de la Liberté e Cours Félix Faure
Cap d’Ail
Marche de Noel Cap d'Ail
Sabato 20 dicembre 2025
Jardin Beaverbrook
Cavalaire-sur-Mer
Le Noël Gourmand : Marché de Noël
Giovedì 18 dicembre e venerdì 19 dicembre 2025
Place Benjamin Gaillard, Avenue Maréchal Lyautey
Cogolin
Le Village du Père Noël
Fino al 31 dicembre 2025
Place Victor Hugo, 83310 Cogolin
Fréjus
Foire aux santons
Fino a domenica 21 dicembre 2025
Salle riculphe mairie de Fréjus, Place Formigé
La Garde-Freinet
Foire aux Santons
Fino a domenica 28 dicembre 2025
Salle des Sports, Salle des Sports Jean Débat, Place Neuve, 83680
Mandelieu la Napoule
Le Village de Noël - Place de France - 2025
Fino al 28 dicembre 2025
Place de France, Centre ville
Menton
Natale a Menton - mercatino di Natale - vendita di alberi di Natale
Fino al 4 gennaio 2026
Esplanade Francis Palméro Mail du Bastion
Monaco
Village de Noël
Fino al 6 gennaio 2026
Port Hercule
Mouans-Sartoux
42e Foire aux santons
Fino al 24 dicembre 2025
Médiathèque La Strada, Médiathèque cinémathèque, 201, avenue de Cannes
Nizza
Village de Noël
Fino al 4 gennaio 2025
Jardin Albert 1er
Le Marché de Noël du Couvent
Sabato 20 dicembre 2025
Hôtel du Couvent, 1 rue Honoré Ugo
Roquebrune-sur-Argens
Le Marché de Noël
Sabato 20 dicembre 2025
Place Perrin, Place Perrin, Rue Grande Cabasse Rue des Portiques
Les Festivités de Noël
Fino al 31 dicembre 2025
Roquebrune-sur-Argens
Saint-Jean-Cap-Ferrat
Fête foraine
Fino al 4 gennaio 2026
Place du Centenaire e 3 avenue Jean Mermoz
Saorge
Marché de Noël
Sabato 20 dicembre 2025
Place Ciapagne
Théoule-sur-Mer
La Balade de Noël - La Fête aux Santons
Fino al 4 gennaio 2026
Espace Culturel, avenue Charles Dahon
Vence
Noël à Vence
Fino al 27 dicembre 2025
Place du Grand Jardin
Valdeblore
Marché à thème "Gourmand & Artisanal de Noël"
Sabato 20 dicembre 2025
Place de l'église, St Dalmas
Vallauris
Marché de Noël à Golfe-Juan
Sabato 20 dicembre 2025
Centre-ville de Golfe-Juan, Vallauris
Villeneuve Loubet
Santons en fête
Fino al 17 dicembre 2025
Salle Joseph Donon, Place Artusi, Village, 06270 Villeneuve-Loubet
Marché de Noël à Marina Baie des Anges
Domenica 21 dicembre 2024
Port Marina Baie des Anges