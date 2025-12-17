Méditerranée 2050 supera i 500.000 visitatori al Museo Oceanografico di Monaco

Il Museo Oceanografico di Monaco celebra un traguardo simbolico e significativo: l’esposizione immersiva « Méditerranée 2050 » ha superato la soglia dei 500.000 visitatori. Un risultato che conferma il forte interesse del pubblico per una mostra pensata per sensibilizzare sulla bellezza e, al tempo stesso, sulla fragilità del Mar Mediterraneo. In occasione delle vacanze scolastiche natalizie, dal 20 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026, il Museo propone un programma di animazioni arricchito, pensato per famiglie, appassionati e visitatori di tutte le età.

L’esposizione, inclusa nel biglietto d’ingresso, accompagna il pubblico in un viaggio spazio-temporale unico, dalle origini della Méditerranée fino a una proiezione del suo futuro nel 2050. Fin dall’ingresso nel celebre “Tempio del Mare”, i visitatori attraversano vere e proprie porte del tempo, guidati dalla presenza maestosa dei grandi mammiferi marini, simboli della potenza e della ricchezza dell’Oceano.

Il percorso si articola in quattro spazi principali. Nel Salon Oceanomania, un autentico cabinet de curiosités dedicato al mondo marino, una monumentale scultura di capodoglio alta quattro metri introduce alla storia, alle sfide e alle prospettive di conservazione del Mediterraneo grazie a dispositivi interattivi. La sezione Oceano Monaco ripercorre invece l’impegno storico del Principato e dei suoi Sovrani, dal Principe Alberto I a S.A.S. il Principe Alberto II, nella protezione dell’ambiente marino, coinvolgendo attivamente il pubblico nella gestione di un’Aire Marina Protetta attraverso giochi educativi.

Con Oceano Odyssey, i visitatori sono proiettati nel 2050 a bordo di un sottomarino futuristico, per un’immersione spettacolare di 16 minuti nel santuario Pelagos. Una proiezione immersiva di 310 m² ricrea una Méditerranée rigenerata e popolata da specie emblematiche come rorqual, tartarughe marine, squali e delfini. Il viaggio si conclude con My Oceano Med, uno spazio dedicato all’azione concreta, dove ogni scelta del visitatore contribuisce in tempo reale al miglioramento dello stato di salute dell’ecosistema marino.

Il successo dell’esposizione si riflette anche nei risultati delle indagini condotte sul pubblico: il 96% dei visitatori dichiara di aver compreso che il Mediterraneo è in pericolo e di voler condividere le conoscenze acquisite. Tuttavia, i dati evidenziano anche quanto sia ancora necessario rafforzare la pedagogia sulle Aree Marine Protette, riconosciute come soluzione di tutela solo da una parte dei visitatori.

Durante le vacanze natalizie, il Museo Oceanografico propone inoltre numerose animazioni speciali: dall’esperienza di realtà virtuale ImmerSEAve VR, che consente di esplorare un’Aire Marina Protetta grazie a visori di ultima generazione, agli incontri con gli animali del litorale mediterraneo, fino all’escape game ambientato a bordo del leggendario Princesse Alice II. Non mancano novità all’Aquarium, come la scoperta dello storico bacino Jean Jaubert, recentemente rinnovato, e un percorso audiovisivo che ripercorre oltre un secolo di storia nella sala conferenze.

L’esperienza prosegue anche a casa grazie all’applicazione web My Oceano Med, accessibile tramite QR code, che permette di affrontare sfide, approfondire i contenuti della mostra e contribuire simbolicamente alla protezione del Mediterraneo. Tra le proposte natalizie figurano inoltre il pass annuale del Museo e iniziative solidali come “Parrainare un pesce”, per sostenere l’acquario e la sensibilizzazione ambientale.

Con « Méditerranée 2050 », il Museo Oceanografico di Monaco conferma il proprio ruolo di riferimento internazionale nella divulgazione scientifica e nella tutela dell’Oceano, invitando il pubblico a diventare protagonista attivo della protezione della Grande Bleue, oggi e per il futuro.



https://musee.oceano.org/exposition-mediterranee-2050/