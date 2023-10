4 errori da non commettere per prenderti cura del contorno occhi

La zona del contorno occhi presenta una pelle molto delicata e maggiormente soggetta a invecchiamento, più di quanto accada alle altre zone del viso. Diventa quindi fondamentale curare il contorno occhi in maniera adeguata scegliendo con attenzione una crema che risponda alle tue specifiche esigenze. A tal proposito, vediamo subito quali sono i principali quattro errori che probabilmente anche tu commetti e che ti impediscono di avere uno sguardo senza imperfezioni e disteso.

1. Usare una crema qualsiasi

Tanto per iniziare, è sbagliatissimo utilizzare una crema qualunque per il contorno occhi. Tantissime persone credono che la crema usata su tutto il viso possa andar bene anche per la zona attorno agli occhi ma tutto ciò è distante dalla realtà.

Alcune creme hanno al loro interno degli ingredienti che rischiano di irritare il contorno occhi che invece ha bisogno di una crema, o addirittura un gel, appositamente studiato per non infiammare la grana della pelle.

2. Mettere la crema solo al mattino

La crema contorno occhi e più in generale l'intera beauty routine, non è da riservarsi solo al mattino. Per prevenire l'invecchiamento cutaneo che provoca le cosiddette rughe zampe di gallina, occorre da fare il contorno occhi sia mattina che sera. Occorre utilizzare prodotti altamente idratanti che penetrino negli strati più profondi del derma per garantire il corretto livello di idratazione a livello cellulare favorendo la produzione di collagene ed elastina che aiutano a tendere per bene il derma.

A proposito di sera, chi ha la pelle attorno agli occhi particolarmente delicata, dovrebbe utilizzare una federa in seta che, oltre ad essere consigliata per evitare i capelli crespi, è più delicata sulla pelle.

3. Applicare troppo prodotto

Inoltre, le creme contorno occhi vanno dosate con molta attenzione per evitare di eccedere. Applica una piccola quantità sull'anulare della mano e stendi il prodotto con movimenti lenti, all'inizio picchietta il prodotto puoi massaggialo con movimenti ampi dal centro dell'occhio fino all'esterno, aiutando a sgonfiare le eventuali borse sotto agli occhi che compaiono se hai fatto le ore piccole oppure quando hai dormito male.

Qualche piccolo movimento rubato dalle tecniche di massaggio facciale può essere molto utile per favorire la prestazione di dei prodotti appositamente studiati per il contorno occhi.

4. Non usare la protezione solare

Nella lista degli errori più comuni riguardo al contorno occhi, occorre parlare anche della protezione solare. Per fortuna, alcune creme per il viso al giorno d'oggi hanno al loro interno anche un fattore solare, ciononostante raramente ciò avviene anche per il contorno occhi. I raggi solari sono ancora più dannosi per la sottile e delicata crema nella zona perioculare.

Se non protetta adeguatamente, l'invecchiamento cutaneo è più veloce proprio perché incalzato dai danni dei raggi UV. Essendo la pelle più sottile, i raggi penetrano più facilmente, tuttavia, possono essere bloccati da una crema con spf di almeno 30 o 50. Inoltre, per proteggere la zona dal sole, è sempre bene indossare un paio di occhiali da sole con lenti scure e grandi.