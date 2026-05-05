Nutella celebra la Francia: la Promenade des Anglais diventa un vasetto da collezione

La celebre Promenade des Anglais di Nizza finisce… su un vasetto di Nutella. È l’ultima trovata di Ferrero, che per la primavera 2026 rilancia la sua collezione in edizione limitata “Bonjour de France”, un omaggio illustrato alle bellezze e alle tradizioni delle regioni francesi.



Tra le protagoniste della nuova campagna spicca la regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, rappresentata da uno dei suoi simboli più iconici: la Promenade des Anglais. Il celebre lungomare di Nice campeggia sull’etichetta del vasetto con un design vivace e contemporaneo, ispirato alla pop art, in cui dominano i colori del territorio: azzurro, giallo e arancione.



L’illustrazione, firmata dall’artista francese Enora Denis (secondo altre fonti attribuita anche a Gwladys Morey), restituisce una scena dinamica fatta di passeggiatori e sportivi, catturando l’atmosfera tipica della Costa Azzurra. Un vero e proprio oggetto da collezione che unisce arte, territorio e marketing.





Ma la sorpresa non si ferma all’estetica. Sul retro dell’etichetta, infatti, i consumatori trovano una ricetta regionale: i tradizionali muffin al limone, reinterpretati con un tocco di Nutella. Un modo per legare il prodotto non solo ai luoghi, ma anche ai sapori locali.



L’iniziativa coinvolge complessivamente 14 regioni francesi, ciascuna rappresentata da un’illustrazione dedicata e da una ricetta tipica rivisitata. Si tratta della quarta edizione del progetto “Bonjour de France”, che negli anni si è trasformato in un appuntamento atteso dagli appassionati e dai collezionisti del celebre marchio.



I vasetti, in vendita da aprile 2026, sono distribuiti nei canali tradizionali e proposti a un prezzo in linea con quello standard – circa 3,89 euro per il formato da 400 grammi, anche se il costo finale può variare a seconda dei punti vendita.



Un’operazione che conferma la strategia di Ferrero: valorizzare il legame tra prodotto e territorio, puntando su edizioni limitate capaci di raccontare storie, evocare luoghi e trasformare un semplice barattolo in un oggetto da conservare.



