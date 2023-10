Ambasciatori e Rappresentanti di Stati membri AIEA a Monaco per il 25º anniversario dei nuovi locali dei Laboratori dell'ambiente marino

In occasione del 25º anniversario dei Laboratori dell'ambiente marino dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) nei loro attuali locali situati al quai Antoine 1er, una Delegazione composta da Alti Rappresentanti di una quarantina di Stati membri dell'Organizzazione (con sede a Vienna), si è recata a Monaco il 6 e 7 ottobre scorsi.

Ospitati nel Principato dal 1961, i Laboratori dell'AIEA sono stati inizialmente considerati come un programma triennale di monitoraggio della radioattività marina in collaborazione con il Museo Oceanografico e il Governo del Principe. Per rispondere al crescente numero di sollecitazioni degli Stati membri, nel 1998 i laboratori hanno beneficiato di locali più adatti.

Il 6 ottobre si è svolta la tradizionale visita annuale dei Laboratori dell'ambiente marino. La Delegazione è stata accolta dalla signora Najat MOKHTAR, Direttore Generale Aggiunto dell'AIEA, dalla signora Florence DESCROIX-COMANDUCCI, Direttore dei Laboratori di Monaco, dalla signora Isabelle ROSABRUNETTO, Direttore Generale del Dipartimento delle Relazioni Esterne e della Cooperazione e S.E. Sig. Lorenzo RAVANO, Ambasciatore, Rappresentante di Monaco presso l'AIEA. Queste personalità hanno potuto scoprire la nuova sala dedicata all'analisi di campioni d'acqua prelevati al largo delle centrali nucleari.

Nell'anno che segna il centenario della nascita del Principe Ranieri III, sotto l'impulso del quale il Principato ha aderito all'AIEA e ha offerto di ospitare i Laboratori a Monaco, visite a luoghi emblematici (Museo Oceanografico, Opera, sale del Casinò) del Principato sono state organizzate per l'insieme della delegazione.

La Delegazione guidata da Lorenzo RAVANO è stata infine ricevuta nella Corte d'Onore del Palazzo Principesco dove S.A.S. il Principe Sovrano ha offerto ai partecipanti un momento di caloroso scambio