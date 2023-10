Il Principato presente alla Conferenza degli Stati della Convenzione internazionale contro il doping

Nell'occasione, i dibattiti hanno riguardato in particolare il rafforzamento dell'impatto della convenzione in quanto strumento di diritto pubblico internazionale nel settore dei valori, l'etica e l'integrità dello sport.

Dopo l'ultima conferenza, il Governo del Principe ha continuato il suo lavoro, attraverso la piattaforma nazionale antidoping, per completare il quadro legislativo e regolamentare relativo alla lotta contro il doping e istituire un sostegno annuale alla ricerca contro il doping attraverso la Cattedra UNESCO a Parigi Nanterre.

Ne hanno beneficiato due studenti del Master 2 per i loro lavori sui temi «Operare per la conformità alle esigenze internazionali in materia di lotta antidoping: i vincoli dei piccoli Stati europei» e «Del Programma mondiale antidoping a la scala locale: uno studio in Senegal».