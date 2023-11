"Frantoio per passanti", l'esperienza della frangitura proposta dall'azienda Raineri

L’azienda agricola Raineri inaugura sabato 4 novembre, alle ore 10.30, il “Frantoio per passanti”, per far vivere a chiunque l’attività della frangitura.

Nella sede dell’azienda, in via Nazionale 11, verrà inaugurato un nuovo frantoio in cui i passanti, durante la stagione della raccolta, scelta una cassetta di olive, potranno osservare tutto il processo di lavorazione fino al prodotto finale.

Nell’attesa che la propria bottiglia d’olio sia pronta sarà possibile visitare il museo Raineri e degustare i prodotti tipici.

Il frantoio sarà disponibile anche per chi avesse piccole quantità di olive proprie da frangere.