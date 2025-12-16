 / Eventi

La Turbie celebra il Natale con l’esposizione di presepi in Place Saint-Jean

Dal 20 al 27 dicembre 2025 un evento gratuito per ammirare la tradizione dei presepi nella città della Riviera

Dal 20 al 27 dicembre 2025, la città di La Turbie ospita una suggestiva esposizione di presepi presso la storica Place Saint-Jean. L’iniziativa, completamente gratuita, offre residenti e visitatori l’opportunità di immergersi nella tradizione natalizia attraverso una mostra di grande fascino e valore culturale.

L’esposizione comprende presepi artigianali e creativi, realizzati da artisti locali e appassionati, che raccontano la storia del Natale con originalità e cura dei dettagli. Si tratta di un’occasione ideale per le famiglie, per bambini e adulti, di scoprire o riscoprire la magia delle feste attraverso un percorso artistico e culturale all’aperto.

L’evento è organizzato dalla Ville de La Turbie, che con questa iniziativa conferma l’impegno nel valorizzare il patrimonio locale e le tradizioni natalizie, rendendo l’arte accessibile a tutti.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale: https://www.ville-la-turbie.fr/actualites/ 

