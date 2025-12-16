La Turbie celebra il Natale con l’esposizione di presepi in Place Saint-Jean

Dal 20 al 27 dicembre 2025, la città di La Turbie ospita una suggestiva esposizione di presepi presso la storica Place Saint-Jean. L’iniziativa, completamente gratuita, offre residenti e visitatori l’opportunità di immergersi nella tradizione natalizia attraverso una mostra di grande fascino e valore culturale.

L’esposizione comprende presepi artigianali e creativi, realizzati da artisti locali e appassionati, che raccontano la storia del Natale con originalità e cura dei dettagli. Si tratta di un’occasione ideale per le famiglie, per bambini e adulti, di scoprire o riscoprire la magia delle feste attraverso un percorso artistico e culturale all’aperto.

L’evento è organizzato dalla Ville de La Turbie, che con questa iniziativa conferma l’impegno nel valorizzare il patrimonio locale e le tradizioni natalizie, rendendo l’arte accessibile a tutti.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale: https://www.ville-la-turbie.fr/actualites/