“Bulline, la fée aux bulles magiques”: uno spettacolo natalizio per bambini

Nell’ambito delle festività natalizie, la città di Mentone propone uno spettacolo speciale per i bambini: “Bulline, la fée aux bulles magiques”, in programma venerdì 26 dicembre 2025 dalle 15:00 alle 16:00 presso il suggestivo Jardin Bioves. L’ingresso è gratuito, offrendo alle famiglie un momento di svago e divertimento nella magia del Natale.

Lo spettacolo teatrale racconta le avventure di “Bulline, la fée aux bulles magiques”, in un racconto pieno di magia, umorismo e interazioni con il giovane pubblico. L’iniziativa mira a stimolare l’immaginazione dei bambini, coinvolgendoli attivamente nella narrazione e creando un’esperienza ludica e educativa.

L’evento fa parte del programma “Un Noël à la montagne”, che offre ai visitatori di tutte le età numerose attività e spettacoli dedicati alle festività natalizie a Mentone.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 04 83 93 70 20 oppure consultare il sito ufficiale: https://www.noel-menton.fr/