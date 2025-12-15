 / Eventi

Eventi | 15 dicembre 2025, 13:36

Natale a Monaco: le Fiat 500 illuminano il Principato con la settima parata di Natale

Venerdì 19 dicembre 2025 le vie di Monaco torneranno a trasformarsi in un quadro natalizio vivente grazie alla tradizionale Parata di Natale organizzata dal Club Fiat 500 Monte-Carlo, che quest’anno taglia il traguardo della settima edizione.

Il Club Fiat 500 Monte-Carlo vi aspetta venerdì 19 dicembre per accendere insieme la gioia delle feste!

Il Club Fiat 500 Monte-Carlo vi aspetta venerdì 19 dicembre per accendere insieme la gioia delle feste!

Un appuntamento ormai irrinunciabile nel calendario delle feste monegasche, capace di unire il fascino retrò, spirito comunitario e i valori più autentici del Natale cristiano.

Dalle ore 18.30, decine di storiche Fiat 500, addobbate con luci, ghirlande, palline e decorazioni a tema natalizio, sfileranno per le strade del Principato regalando uno spettacolo di colori e allegria a residenti e turisti.

Ogni “cinquino” sarà una piccola opera d’arte su quattro ruote, curata nei minimi dettagli dai soci del Club. 

Il corteo culminerà verso le 19.30 in Place du Casino, dove i membri del Club, vestiti da Babbo e Mamma Natale, distribuiranno caramelle e cioccolatini ai bambini presenti: un momento di dolcezza e condivisione che scalda il cuore di grandi e piccini. 

Anche in questa edizione: sarà il pubblico a eleggere la Fiat 500 più bella della serata. Tutti i presenti potranno votare l’auto che meglio interpreta lo spirito del Natale, rendendo la parata ancora più partecipata e coinvolgente. 

Un evento gratuito, aperto a tutti, che conferma quanto la tradizione, la passione per i motori storici e la magia del Natale possano creare momenti indimenticabili nel cuore del Principato. 

Il Club Fiat 500 Monte-Carlo vi aspetta venerdì 19 dicembre per accendere insieme la gioia delle feste!

  

Informazioni utili: 

Club Fiat 500 Monte-Carlo – club500@monte-carlo.mc  

https://www.clubfiat500montecarlo.com/  

I nostri social media: 

Instagram: https://www.instagram.com/club500montecarlo  - @club500montecarlo    

Facebook: https://www.facebook.com/CLUB.FIAT.500.MONTECARLO  – Club Fiat 500 Monte-Carlo 



 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium