Natale a Monaco: le Fiat 500 illuminano il Principato con la settima parata di Natale

Un appuntamento ormai irrinunciabile nel calendario delle feste monegasche, capace di unire il fascino retrò, spirito comunitario e i valori più autentici del Natale cristiano.
Dalle ore 18.30, decine di storiche Fiat 500, addobbate con luci, ghirlande, palline e decorazioni a tema natalizio, sfileranno per le strade del Principato regalando uno spettacolo di colori e allegria a residenti e turisti.
Ogni “cinquino” sarà una piccola opera d’arte su quattro ruote, curata nei minimi dettagli dai soci del Club.
Il corteo culminerà verso le 19.30 in Place du Casino, dove i membri del Club, vestiti da Babbo e Mamma Natale, distribuiranno caramelle e cioccolatini ai bambini presenti: un momento di dolcezza e condivisione che scalda il cuore di grandi e piccini.
Anche in questa edizione: sarà il pubblico a eleggere la Fiat 500 più bella della serata. Tutti i presenti potranno votare l’auto che meglio interpreta lo spirito del Natale, rendendo la parata ancora più partecipata e coinvolgente.
Un evento gratuito, aperto a tutti, che conferma quanto la tradizione, la passione per i motori storici e la magia del Natale possano creare momenti indimenticabili nel cuore del Principato.
Il Club Fiat 500 Monte-Carlo vi aspetta venerdì 19 dicembre per accendere insieme la gioia delle feste!
Informazioni utili:
Club Fiat 500 Monte-Carlo – club500@monte-carlo.mc
https://www.clubfiat500montecarlo.com/
I nostri social media:
Instagram: https://www.instagram.com/club500montecarlo - @club500montecarlo
Facebook: https://www.facebook.com/CLUB.FIAT.500.MONTECARLO – Club Fiat 500 Monte-Carlo