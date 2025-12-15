Natale a Monaco: le Fiat 500 illuminano il Principato con la settima parata di Natale

Un appuntamento ormai irrinunciabile nel calendario delle feste monegasche, capace di unire il fascino retrò, spirito comunitario e i valori più autentici del Natale cristiano.

Dalle ore 18.30 , decine di storiche Fiat 500, addobbate con luci, ghirlande, palline e decorazioni a tema natalizio, sfileranno per le strade del Principato regalando uno spettacolo di colori e allegria a residenti e turisti.

Ogni “cinquino” sarà una piccola opera d’arte su quattro ruote, curata nei minimi dettagli dai soci del Club.

Il corteo culminerà verso le 19.30 in Place du Casino, dove i membri del Club, vestiti da Babbo e Mamma Natale, distribuiranno caramelle e cioccolatini ai bambini presenti: un momento di dolcezza e condivisione che scalda il cuore di grandi e piccini.

Anche in questa edizione: sarà il pubblico a eleggere la Fiat 500 più bella della serata. Tutti i presenti potranno votare l’auto che meglio interpreta lo spirito del Natale, rendendo la parata ancora più partecipata e coinvolgente.

Un evento gratuito, aperto a tutti, che conferma quanto la tradizione, la passione per i motori storici e la magia del Natale possano creare momenti indimenticabili nel cuore del Principato.

Il Club Fiat 500 Monte-Carlo vi aspetta venerdì 19 dicembre per accendere insieme la gioia delle feste!

Informazioni utili:

Club Fiat 500 Monte-Carlo – club500@monte-carlo.mc

https://www.clubfiat500montecarlo.com/

I nostri social media:

Instagram : https://www.instagram.com/club500montecarlo - @club500montecarlo