La véritable histoire du Père Noël: uno spettacolo per tutta la famiglia

La magia del Natale arriva a La Turbie con lo spettacolo “La véritable histoire du Père Noël”, in programma sabato 21 dicembre alle ore 15.00 presso l’Espace Jean Favre. Un evento pensato per il pubblico familiare, rivolto ai bambini a partire dai 4 anni, ma capace di coinvolgere anche gli adulti.

Lo spettacolo è interpretato dalla Compagnie Mademoiselle, che accompagna piccoli e grandi spettatori in un racconto teatrale poetico e coinvolgente, ispirato alla figura di Babbo Natale. Una rappresentazione che unisce fantasia, emozione e spirito delle feste, invitando il pubblico a riscoprire la magia del Natale attraverso il teatro.

L’ingresso è gratuito, confermando l’impegno del Comune di La Turbie nel rendere la cultura e gli eventi festivi accessibili a tutti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 04 92 41 51 61 o consultare il sito ufficiale: https://www.ville-la-turbie.fr/actualites/