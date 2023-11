All'Agora Casa Diocesana di Monaco il dibattito "Armenia, popolo in pericolo di morte"

Per evocare questa tragedia, la diocesi riceve due relatori, intenditori di questa difficile questione:

• Élise Boghossian è la fondatrice dell'organizzazione non governativa EliseCare creata nel 2012 e riconosciuta di pubblica utilità nel 2015. Dopo una formazione in neuroscienze all'Università Pierre et Marie Curie (Parigi 6e ), segue un doppio Si forma alla medicina tradizionale cinese in Cina. Nel 2015 ha pubblicato un libro di Robert Laffont intitolato Nel regno della speranza, non c'è inverno, che racconta il suo impegno e la sua filosofia. Con EliseCare è presente direttamente sul campo nel Nagorno-Karabakh.