F1. Leclerc si regala un'ultima chance: ad Abu Dhabi partirà in prima fila. Pole per Verstappen

Charles Leclerc si regala un'ultima opportunità. Senza nulla da perdere, il monegasco ad Abu Dhabi andrà a caccia di quella che sarebbe l'unica vittoria stagionale nell'ultimo atto del campionato.

Anche se in qualifica Max Verstappen nel Q3 è imprendibile e centra la pole position, il ferrarista compie una vera e propria impresa mettendosi davanti alla McLaren di Piastri, e alla Mercedes di Russell. È la prima Ferrari in prima fila negli emirati da quando si corre a Yas Marina, dal 2009.

Ma ancor prima delle soddisfazioni personali, là dove dodici mesi fa il monegasco si prese proprio all'ultima chance il titolo di vicecampione del mondo, Ferrari domani darà l'assalto a Mercedes per il secondo posto in classifica costruttori: Leclerc partirà secondo e Russell quarto, ma importante sarà anche la risalita degli altri due piloti che hanno steccato in questa ultima qualifica: Hamilton solo undicesimo, Sainz addirittura sedicesimo.