Ligue 1, Parigi è troppo forte: al Parc des Princes l'AS Monaco s'inchina al PSG 5-2

In un incontro globalmente equilibrato, il PSG ha saputo far prevalere la propria esperienza. Nonostante una bella lotta, i biancorossi alla fine hanno ceduto e si sono arresi per 5-2 al Parc des Princes.

Alla fine dalla pausa internazionale, il club del Principato si deve subito confrontare con una delle squadre di alta classifica, forse la più forte dell'intera categoria. Dopo la sconfitta di Le Havre, gli uomini di Adi Hütter vogliono riconquistare la vittoria, ma devono vedersela con il PSG, leader del campionato.

Un incontro che non spaventa il coach monegasco, che in conferenza stampa dice: "Non cambieremo il nostro stile di gioco, anche se si tratta di Parigi, il leader e favorito per il titolo di campione di Francia. Sono molto pericolosi perché hanno già segnato 29 gol, contro di noi 25, il che non è tanta roba. Sarà sicuramente una partita aperta da entrambe le parti. Non abbiamo paura anche se è la migliore squadra di Ligue 1. E so che possiamo vincere questo incontro".