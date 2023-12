Cannes, anche Boulevard Alexandre III ha fatto il lifting (Foto)

A Cannes continua l’operazione di abbellimento, di sicurezza e di inverdimento: questa volta è toccato a Boulevard Alexandre III.

David Lisnard ha inaugurato il boulevard rinnovato e abbellito sulla sezione situata tra l'incrocio Vautrin/Croisette e la rotatoria Alexandre III/Maréchal Juin.

I lavori hanno consentito la creazione di un'unica via di circolazione per mitigare i flussi, l'integrazione di una pista ciclabile bidirezionale e la realizzazione di marciapiedi molto belli e accessibili alle persone in situazione di handicap.

Sono stati piantati anche molti alberi.

Per assicurare una maggiore sicurezza Cannois in questa zona, una nuova videocamera è stata installata all'angolo di Avenue Capron e Boulevard Alexandre III. È direttamente collegata al Centro di Protezione Urbana (CPU).

L’intervento è costato 3,77 milioni di euro.