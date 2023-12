GSM Racing, presentata a Monaco la stagione 2024 nella Sprint Cup

Nella splendida cornice del Principato di Monaco, e questa volta affacciati al porto di Fontvieille, Andrea Grillini ha dato vita, ancora una volta, all’immancabile appuntamento con amici, sponsor e collaboratori per la presentazione dei progetti del 2024.

Tra gli invitati alla serata condotta da Eleonora Pedron, anche Mikkel Joahnsen, il pilota danese che la prossima stagione porterà in pista i colori del Team nella Sprint Cup. Il trentaseienne ha una carriera significativa alle spalle. Tra il 2013 e il 2018 Mikkel ha partecipato a diversi campionati nel suo paese tra cui il DTC che è la massima categoria danese, classificandosi sempre tra i primi quattro.

Ha costo e vinto in GT4 la 24 ore a Silverstone e lo scorso anno il team per il quale correva si è classificato al primo posto nel SUPER GT in Danimarca. “Sono felice di poter partecipare a questo campionato con GSM Racing” ha detto Mikkel nel corso della serata “Sono più di due anni che parlo con Andrea di progetti sportivi e finalmente è arrivata l’occasione per poter lavorare insieme”.

E' stata presentata la nuova livrea della macchina ma anche LA VOGLIA MATTA, una “navetta a poppa tonda, di 30 metri che rappresenta il nuovo progetto portato avanti da Andrea Grillini nel mondo della nautica. La Voglia Matta è una barca dallo stile classico, con tantissimo spazio per gli ospiti, sia all’interno che all’esterno.

Dotata di 5 cabine, di cui una suite, 3 ponti e un bellissimo spazio bar, è una barca perfetta per le vacanze in famiglia o con gli amici ed è disponibile anche come hotel nel corso di tutto l’anno o durante il Gran Premio di Formula 1 durante il quale viene trasferita a Port Hercule per regalare agli ospiti un’esperienza unica.

Tantissime quindi le novità e moltissimi gli invitati che hanno partecipato all’evento.

“Grazie di cuore a tutti quelli che sono venuti fino a Monaco per la nostra presentazione.” ha dichiarato Andrea Grillini “Stiamo ricaricando le nostre energie per iniziare al meglio il 2024 e per regalare a tuti quello che ci seguono tante emozioni ed esperienze nuove. Noi ce la mettiamo tutta ed è bello poter contare su chi, da tanto o da pochissimo tempo , ci segue e ci apprezza”.