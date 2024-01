Anche alcuni eletti al tradizionale bagno invernale di capodanno di Mentone

Nonostante il tempo uggioso, sono state molte le persone coraggiose che non hanno avuto troppo freddo per fare il grande passo domenica scorsa con il tradizionale bagno invernale di capodanno.

E gli eletti della città non sono rimasti indietro, visto anche Jean-Claude Alarcon, deputato allo sport, alla gioventù e alla vita di quartiere, così come Florent Champion, deputato agli affari sociali e alla solidarietà, hanno approfittato dell'evento per fare un tuffo.

Tutti i bagnanti sono stati accolti da Yves Juhel, sindaco di Mentone e presidente della CARF, venuto ad incoraggiare i partecipanti, così come Henri Scandola, prescelto per gli sviluppi e le grandi opere. Un bagno di Capodanno riuscito, che lascia presagire un grande anno sportivo a Mentone.