La Regina del Carnevale: Nizza svela il volto dell’edizione 2026

C’è un gesto semplice, quasi intimo, che racconta un cambio d’epoca: una mano che posa una corona sul capo.

È l’immagine scelta da Nizza per annunciare il Carnevale 2026, presentata ufficialmente durante una serata al Stockfish.

Una figura femminile, solare e radiosa, campeggia sull’affiche destinata a diventare il simbolo di un’edizione che porta un titolo inequivocabile: “Vive la reine”.



Per la prima volta, infatti, a reggere le redini del grande charivari nizzardo sarà una regina. Una sovrana “assumée, gioiosa e moderna”, come la definisce il Comune, circondata da un turbine di fiori, mimose e coriandoli, a evocare la vitalità e l’energia che animano da secoli la festa più identitaria della città.

La sua tenuta, lontana dalle pomposità della corte francese, si ispira invece al costume tradizionale locale, reinterpretato con sensibilità contemporanea.





Una festa che cresce

Dall’11 febbraio al 1° marzo 2026 il centro di Nizza tornerà a trasformarsi in teatro a cielo aperto, con un programma che mescola ritualità antiche, nuovi format e alcuni capisaldi ormai irrinunciabili. Riconfermata la Carnavalina, il corteo gratuito che l’anno scorso aveva attirato 32.000 persone al suo debutto.

Al suo fianco, sei corsi, cinque dei quali illuminati e quattro Batailles de Fleurs torneranno a riempire Place Masséna di luci e profumi, insieme al tradizionale Grand Charivari, al bal Veglione e all’attesissimo Lou Queernaval, evento gratuito con prenotazione obbligatoria.



La biglietteria aprirà il 17 dicembre, mentre il Comune ricorda come l’edizione 2025 abbia raggiunto “numeri record”, con oltre 400.000 spettatori complessivi.





Il calendario delle principali sfilate

Grand Charivari – mercoledì 11 febbraio, ore 16.00, Maison de Carnaval (gratuito)

Bal Veglione – venerdì 13 febbraio, ore 19.00, Opéra de Nice

La Carnavalina – sabato 14 febbraio (gratuito)

Corso illuminato d’apertura – sabato 14 febbraio, ore 21.00, Place Masséna

Corso carnavalesque illuminé – martedì 17 febbraio, ore 20.30, Place Masséna

Batailles de Fleurs – mercoledì 18 e sabato 21 febbraio, ore 14.30, Place Masséna

Corso carnavalesque illuminé – sabato 21 febbraio, ore 20.30, Place Masséna

Corso Carnavalesque d’Aqui – domenica 22 febbraio, ore 14.30, Place Masséna

Corso carnavalesque illuminé – martedì 24 febbraio, ore 20.30, Place Masséna

Batailles de Fleurs – mercoledì 25 e sabato 28 febbraio, ore 14.30, Place Masséna

Lou Queernaval – venerdì 27 febbraio, ore 20.00, Place Masséna (gratuito con prenotazione)

Corso illuminato di chiusura – sabato 28 febbraio, ore 20.30, Place Masséna

Festività finali e Grand Bain de Carnaval – dal 28 febbraio al 1° marzo, ore 22.30, Quai des États-Unis (ingresso libero)



La regina, dunque, è pronta a salire sul trono. E Nizza si prepara ad accoglierla con la sua consueta, contagiosa voglia di festa.





