Sanremo: nuove opere per la galleria d'arte La Mongolfiera

La galleria d'arte La Mongolfiera, in occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo, propone nuove opere dei suoi artisti.

“Maledetto gennaio” realizzata nel 2016 e “Le kit du viveur” del 2009 sono opere realizzate in tecnica mista su tavola e inserti che rappresentano il personale linguaggio artistico che l'artista pisano Tommaso Santucci ha iniziato a sviluppare intorno al 2005.

Entrato da poco nel parterre di artisti della galleria, Santucci scrive e disegna principalmente con la penna bic nera su pezzi di scotch carta e talvolta su preparati con una base acrilica; i suoi lavori sono una sorta di personale diario emozionale e prendono vita attraverso le scritte e tramite i disegni realizzati su composizioni con multimateriale e tele autocostruite.

Nel 2007 l'artista pisano vince la Biennale dei giovani artisti di Pisa e nel 2008 partecipa alla Biennale dei giovani artisti del Mediterraneo; nel 2013 vince una Residenza d'Artista presso il Centro d'Arte Contemporanea di Essaouira, Ifitry, Marocco e nel 2014 partecipa alla Biennale di Casablanca. Vive a Pisa e lavora tra Italia, Francia e Svizzera.



I “Volti” e gli “Chef” di Antonio Massa proposti in galleria sono dipinti in acrilico su tela che incantano il visitatore per la capacità di rendere la dimensione umana attraverso spaccati di vita quotidiana. La capacità dell'artista di approcciarsi a differenti soggetti con semplicità e il suo saper affrontare con maestria le tecniche pittoriche lo inseriscono tra i pittori più interessanti del panorama contemporaneo. Ad oggi le sue opere figurano in numerose collezioni private italiane ed estere.

Gli orari della galleria sono i seguenti: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 19.00; il martedì e il giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e il sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00.

É inoltre ancora possibile ammirare e acquistare i pezzi unici della mostra di Lisandro Rota terminata il 13 gennaio “Ironica poesia – Il mondo di Lisandro Rota”.

Le opere uniche e le grafiche degli artisti rappresentati dalla galleria sono inoltre visibili e in vendita sullo shop online della galleria al seguente link https://shop.gallerialamongolfiera.it/

Per informazioni scrivere a info@gallerialamongolfiera.it o telefonare allo 0184 508554