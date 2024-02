Il maltempo non frena i partecipanti: grande successo per la Monaco Run Gramaglia

Sotto una pioggia torrenziale, i coraggiosi concorrenti si sono attaccati a più di 1 100 gradini in salita. Lo sloveno Timotej BECAN si è aggiudicato il primo posto con un tempo di 45:19. Sébastien POESY, abituato alla prova, e Nejc URSIC (Slovenia) completano il podio in 47:22 e 48:44. Tra le donne, è l'ungherese Vanda LOVEI che si è imposta nel 56:21 davanti ad Aurelia DELATTAIGNANT (58:03) e Katia Lisa OPERTA (58:38). Primi membri dell'AS Monaco Atletica della gara, Goeffrey LANOE ha concluso quarto mentre Nadezhda SOLOVEVA ha concluso quinto.

Le famiglie erano poi sotto i riflettori alle 16:00 a Port Hercule durante il Families on Track. Una ventina di famiglie da 3 a 5 persone hanno accompagnato Paula RADCLIFFE per completare in staffetta una distanza di 5 km senza classifica mentre il tempo diventava più clemente. Domenica 11 febbraio, finalmente di ritorno il sole, due gare su strada erano in programma: il 5km Hoka e il 10km. Entrambe le gare si sono rapidamente completate per raggiungere un totale di 1.700 corridori sulla linea di partenza.

Un grande successo per queste due prove su distanze ufficiali etichettate. Molti spettatori si erano posizionati lungo il percorso per incoraggiare i loro cari e contribuire così a un ambiente molto bello.

Niels LAROS e Laly POLENTRU hanno lasciato il segno durante il 5km Hoka

La prova di punta del Monaco Run Gramaglia, il 5km Hoka, partito alle 9, ha visto il trionfo di francese Yann SCHRUB in 13:22 seguito da vicino da Abdullahi Dahir RABI (Norvegia) (13:24). Niels LAROS (13:26)b completa il podio con un tempo di 13:26 che gli permette di conquistare il record nazionale dei Paesi Bassi e la migliore performance U20 europea della storia.

Proprietario del record di France Junior del 5km dal suo passaggio al Monaco Run nel 2023, Nils SERRE-GEHRI ha approfittato del suo ritorno in Principato per migliorare il suo marchio di 21 secondi e conquistare un tempo di 13:55. Il primo socio dell'AS Monaco, Armand IUREA, si classifica 94º allo scratch. Tra le donne, la vittoria è tornata a Likina AMEBAW (Etiopia) in 14:35 davanti a Selah BUSIENEI (Kenya) in 15:15 e Julia VAN VELTHOVEN (Paesi Bassi) in 15:38. Da notare la prestazione notevole della pepita francese Laly POLENTRU che ha corso questo 5km Hoka in 16:18, permettendole di intascare i record di France Cadette (U18) e Junior (U20) nella stessa occasione.

Infine, Julia DALE è la Prima licenziata dell'AS Monaco con un cronometro di 19:45. Sul 10km, è stato Anthony BARRIERE a vincere con un tempo di 30:43. Dietro di lui, noi troviamo l'ascemista Quentin SUCCO (30:48) e Jules BARRIOD (31:07). Anche il ciclista professionista Bauke MOLLEMA si è segnalato aggiudicandosi il 4º posto (31:40)! Per quanto riguarda le donne, la vittoria è andata a Marie PERRIER, atleta olimpica mauriziana che ha tagliato il traguardo in 35:09. Jennifer ELVIN e l'aseemista Adriana DI GUISTO GRIGORAS hanno completato il podio con tempi di 37:33 e 37:55.

Infine, nell'ambito del Monaco Run Gramaglia, è stata organizzata la marcia caritativa Pink Ribbon, la tradizionale marcia a favore della lotta contro il cancro al seno che ha riunito quasi 300 iscritti per le strade del Principato