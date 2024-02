Alpi dell’Alta Provenza: una qualità della vita eccezionale incentrata sul benessere

Un ambiente eccezionale, spazi verdi, sentieri escursionistici, centri sportivi e zone balneari: il territorio del Verdon contribuisce a classificare il Dipartimento 04 come quello più favorevole ad una vita sana in Francia.





I numeri

Punteggio benessere 8,10: una vera oasi di salute e benessere con un ambiente eccezionale.

Punteggio inquinamento 1,58: aria pulita e ambiente preservato superano gli altri dipartimenti.

I dati calcolati per 100 mila abitanti:



22,90 metri quadrati di spazi verdi - Le Alpi dell'Alta Provenza offrono natura incontaminata e paesaggi mozzafiato.

7,33 centri sportivi - Una destinazione privilegiata per gli appassionati di sport e outdoor.

39,14 sentieri escursionistici - una moltitudine di opzioni per soddisfare tutti i gusti.

15,51 aziende - un'ampia scelta per una dieta equilibrata e sana.

12,44 imprese - un equilibrio tra le opzioni per fare scelte informate.

Le Gorges du Verdon, in particolare, offrono attività sportive vicino al lago di Castillon, il cielo stellato nelle Alpi dell'Alta Provenza: un vero gioiello verde del sud della Francia

Le Alpi dell'Alta Provenza, meta imperdibile della Francia, offrono molto di più che paesaggi mozzafiato e una qualità di vita eccezionale: con l'abbondanza di spazi verdi, impressionanti punteggi ambientali e una varietà di attività ricreative all'aperto, questo dipartimento è un vero tesoro nascosto.





Un'esperienza unica

Sebbene anche altri dipartimenti come le Hautes-Alpes e il Lot siano rinomati per i loro spazi naturali, le Alpi dell'Alta Provenza si distinguono per la quantità di spazi verdi.

Inoltre, la diversità dei paesaggi e la loro facile accessibilità fanno di questo dipartimento una destinazione preferita per gli amanti della natura.



Una qualità di vita eccezionale incentrata sul benessere

Con un punteggio di benessere di 8,10 e un punteggio di inquinamento notevolmente basso di appena 1,58, le Alpi dell'Alta Provenza sono un vero paradiso di salute e benessere.