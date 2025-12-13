Nizza, l’ufficio turistico lascia la Promenade: a gennaio il nuovo hub in centro città

Dopo anni di attività sul lungomare, il Bureau d’Information Touristique di Nice chiuderà definitivamente le sue porte al 5 Promenade des Anglais il 14 dicembre 2025.

La decisione rientra nel processo di riorganizzazione avviato dall’Office de Tourisme Nice Côte d’Azur e segue le recenti ristrutturazioni dei punti di Vence e Saint-Martin-Vésubie.



Il trasferimento segna la conclusione di una strategia volta a concentrare i servizi in luoghi più accessibili e centrali, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei visitatori.



Un nuovo spazio nel cuore della città

Il nuovo ufficio turistico aprirà a fine gennaio 2026 al 25 avenue Jean Médecin, all’angolo con rue Paul Déroulède, di fronte al centro commerciale Nicetoile. Una posizione ritenuta strategica, servita da tutte le linee del tram e vicina alla stazione ferroviaria.



L’edificio, ricavato da un ex locale bancario, è attualmente oggetto di una completa riqualificazione. Su 200 m², distribuiti su due livelli, sorgerà uno spazio moderno, luminoso e progettato secondo i criteri del turismo sostenibile e dell’efficienza energetica.



Fra le novità

area di accoglienza ripensata per un flusso di visita più fluido;

dispositivi digitali per l’accesso alle informazioni 24 ore su 24;

ambienti confortevoli e pienamente accessibili;

una boutique rinnovata dedicata ai prodotti locali e ai souvenir del territorio.



Un punto di riferimento per visitatori e residenti

Con questo trasferimento, l’Office de Tourisme ribadisce la volontà di offrire un servizio più efficiente e vicino alle esigenze di pubblici diversi: turisti, escursionisti, visitatori giornalieri e cittadini desiderosi di riscoprire la propria città.



Il nuovo centro diventerà un luogo di orientamento, consulenza e ispirazione, pensato per accompagnare l’esplorazione quotidiana della destinazione Nice Côte d’Azur.



Un servizio “Hors les Murs” per il periodo natalizio

Durante il mese di dicembre, in attesa dell’apertura del nuovo ufficio, l’accoglienza sarà assicurata al Village de Noël in place Masséna.

I consulenti turistici forniranno informazioni personalizzate, itinerari, suggerimenti sulle attività stagionali e materiale informativo sulla città e sulla Costa Azzurra.



Una rete di 30 punti informativi sul territorio

L’Office de Tourisme Nice Côte d’Azur gestisce attualmente 30 uffici distribuiti in 23 comuni metropolitani. Nel 2024 hanno accolto 266.213 visitatori, con una prevalenza di turisti francesi (52,46%) e una quota elevata di stranieri (47,54%).



Il dato reale è però più alto, poiché viene registrato un solo visitatore per nucleo familiare.



Nonostante la diffusione del digitale, l’accoglienza fisica continua a rappresentare un elemento chiave per fornire informazioni verificate, consigli personalizzati e un contatto umano apprezzato dai viaggiatori.







