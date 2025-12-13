Nice Côte d’Azur rilancia la sua immagine: una strategia che torna alle radici

L’Office de Tourisme Métropolitain di Nice Côte d’Azur avvia una nuova stagione di comunicazione, scegliendo di ripartire dalle proprie radici.

L’obiettivo è chiaro: valorizzare la destinazione attraverso ciò che realmente la definisce, il suo DNA, senza edulcorazioni ma con piena consapevolezza dei suoi paradossi e della sua ricchezza identitaria.

Questa strategia rappresenta il filo conduttore tra territorio, valori e immagine percepita, offrendo al visitatore una visione più sincera e coerente della destinazione.

Assumere i propri contrasti, spiegano dall’ente turistico, significa raccontare Nice Côte d’Azur per ciò che è davvero e per come desidera essere vissuta e condivisa da chi arriva e da chi la abita.

Diciotto mesi di analisi per ridefinire l’identità della destinazione

La nuova impostazione nasce da un lavoro di consultazione durato un anno e mezzo che ha coinvolto l’Office de Tourisme e numerosi partner del territorio.

L’analisi delle percezioni della meta nelle diverse aree del mondo ha permesso di tracciare un ritratto chiaro della destinazione: autentica, elegante, calorosa e profondamente contemporanea.

Da questa fotografia condivisa è scaturita una strategia che punta a rafforzare un’identità forte e riconoscibile, capace di distinguersi nella competizione internazionale.

Tre valori guida e quattro assi prioritari

Il nuovo modello di comunicazione si fonda su tre valori strutturanti:

Edonismo, inteso come arte del benessere e del piacere;

Rispetto, valore legato all’ambiente, al territorio e alle persone;

Audacia, ovvero la capacità di innovare senza rinunciare alle proprie radici.

Attorno a queste linee guida si sviluppano quattro priorità comunicative che rappresentano gli asset principali di Nice Côte d’Azur:

Art de vivre

Natura attiva

Cultura & Patrimonio

Premium/Lusso



Una combinazione pensata per sostenere un posizionamento “alto”, basato su qualità, rigore e sincerità.

Siti rinnovati, social aggiornati e campagne più moderne

La strategia si traduce in un’evoluzione concreta degli strumenti di comunicazione: restyling dei siti internet, nuova linea editoriale per i social media, campagne rinnovate e una revisione della charte sémantica.

Un lavoro che punta a rendere la comunicazione più unitaria, moderna e coerente con l’identità reale del territorio.

Una strategia che punta a coinvolgere gli attori locali.

Il successo del progetto dipenderà anche dalla partecipazione di operatori, istituzioni e partner locali, chiamati a condividere e adottare i nuovi codici di comunicazione.

Per questo l’Office de Tourisme ha scelto di presentare la strategia a tutti i protagonisti della filiera, con l’intento di creare un fronte comune nell’immagine che Nice Côte d’Azur intende offrire in Francia e nel mondo.

Verso il 2026: il piano d’azione

La visione si accompagnerà a un piano di promozione dedicato ai mercati prioritari ed emergenti, con linee guida chiare sul posizionamento e sui messaggi chiave.

Il documento completo è consultabile nell’area partner dell’ente del turismo.

La nuova strategia, sottolineano gli ideatori, rappresenta un’opportunità per rafforzare la coesione tra gli attori del territorio e promuovere un’immagine condivisa e autentica di Nice Côte d’Azur, capace di coniugare tradizione, eleganza e contemporaneità.





