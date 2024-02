Carnevale di Nizza, il programma di questa settimana (Foto)

È iniziata una settimana dal denso programma e ricca di in iniziative: il Carnevale di Nizza vive i suoi momenti più esaltanti con due Corsi in notturna, due battaglie dei fiori e il tradizionale ed attesissimo Queernaval.



Questo il programma

Oggi, martedì 20 febbraio 2024 alle 20,30: Sfilata dei Carri Illuminati;

Domani, mercoledì 21 febbraio 2024 alle 14,30: Battaglia dei fiori;

Venerdì 23 febbraio 2024 alle 20: Lou Queernaval;

Sabato 24 febbraio 2024 alle 14,30: Battaglia dei fiori;

Sabato 24 febbraio 2024 alle 20,30: Sfilata dei Carri Illuminati.



Durante le sfilate saranno presenti anche gruppi folkloristici:

Sfilate del 20 e 21 febbraio

Nice Kids Production – Les Ambianceurs – Locale – Tutto il Carnevale

Bicycle Band - Paesi Bassi - 20 e 21 febbraio

Cie Arteflammes – Francia - 20 febbraio

Lanciatori di Bandiere Palio di Asti – Italia - 21 febbraio

Majorettes Dream Stars – Polonia - 20 e 21 febbraio

Ballet Ana Botella – Spagna - 20 e 21 febbraio

Le Ballerine – Spagna - 20 e 21 febbraio

La Dame e la Serva – Spagna - 20 e 21 febbraio

Dragon, les mondes oubliés – Francia - 20 febbraio

Ô Lupo – Francia - 20 febbraio

Petite Fleur -Francia - 21 febbraio

Effet Fleur – Cie Lilou -Francia - 21 febbraio

Féérie de princesses – Francia - Il 20 e 21 febbraio

Negritas Puloy – Locale - 21 febbraio

Pop Stars – Locale – Il 20 febbraio

Les Gros Francia - 20 e 21 febbraio

Princesses Disney – La Belle & la Bête - Il 21 febbraio

Corps & Danse – Locale - 21 febbraio

Exotica Danse – Conte de fées – Locale 21 febbraio

Association Let it Sine – Pop Art – Locale – 20 febbraio

Association Swing’n’Show – La Dance de la Pop Culture – Locale - 20 febbraio

Harmonie fanfare la Jeunesse Niçoise – Locale - Il 20 febbraio



Sfilate del 24 e 25 febbraio

Toys People – Serbia - 24 e 25 febbraio

Blue Mirror – Serbia - 24 e 25 febbraio

Stelzen Art – Germania – 24 e 25 febbraio

Groupe folklorique Pavullese – Italia - 24 e 25 febbraio

Mlle Paillette – Les KOD-kodek – Francia - 24 e 25 febbraio

Géants Superhéros – Espagne - 24 e 25 febbraio

Parata Disney - Francia – 24 e 25 febbraio

Fanfare Rydultowy & ballerine – Polonia - 24, 25 febbraio

Banda les Sans Soucis – Francia - 24, 25 febbraio

Sbandieratori di Arezzo – Italia - Il 24 febbraio

Psychodelia – Troula Animacion – Spagna - 24 e 25 febbraio

Ballet Ana Botella – Spagna - 24 e 25 febbraio

Ô Lupo – Francia - 24 febbraio

Effet Fleur – Cie Lilou -Francia - 24 febbraio

Mirror Crew – Pop Art Reality - 24 e 25 febbraio

Féérie de princesses – Francia - Il 24 febbraio

Negritas Puloy – Locale - 24 febbraio

Corps & Danse – Locale - 24 febbraio

La Ciamada Nissarda – Locale - 25 febbraio

Nice la Belle -Locale - Il 24 e 25 febbraio

Lou Caïreu Nissart – Locale - Il 25 febbraio

Harmonie fanfare la Jeunesse Niçoise – Locale - Il 25 febbraio

Fanfare Echo de la Chaumière – Locale - Il 25 febbraio.

Novità importante per gli ipovedenti: per il primo anno è stato sviluppato un dispositivo di audiodescrizione destinato al pubblico ipovedente.

In totale, 48 persone potranno beneficiare del dispositivo durante ciascuna delle due sfilate: il Corso illuminato di martedì 20 febbraio e la Battaglia dei fiori di mercoledì 21 febbraio alle 14:30. Con un auricolare wireless potranno ascoltare l'audiodescrizione di un professionista installato in una cabina: il pubblico ipovedente potrà essere informato in modo preciso e mirato sul contenuto visivo delle parate