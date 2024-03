Torna il Challenge Trail 06, giunto alla diciassettesima edizione

Il Challenge Trail 06 torna anche quest’anno, per la gioia e le fatiche degli appassionati, che, sempre in numero maggiore, si dedicano ad una disciplina che consente non solo di misurarsi con se stessi, ma anche di conoscere e valorizzare un territorio di insolita e impareggiabile bellezza, non solo sulla costa.

La diciassettesima edizione del Challenge Trail 06 farà tappa in diversi comuni del Dipartimento delle Alpi Marittime: dal 2012 vengono proposti percorsi accessibili.

Dall’iniziativa è nata l'associazione “Trail pour tous” che vede costantemente crescere gli aderenti.

L’edizione del 2024 inizierà a Biot il 10 marzo, in occasione del BioTrail e si chiuderà il 24 novembre prossimo a Levens.

Durante questi 8 mesi, gli appuntamenti si susseguiranno con nuove prove in programma a Villars-sur-Var, Isola e Biot.

Mentre le gare fanno il loro ritorno, a Saint-Jeannet o a Valdeblore, i grandi classici sono confermati: il Trail des Balcons d'Azur a Mandelieu, il Valberg Trail, il trail de Gorbio e il mitico Ultra-Trail Côte d'Azur Mercantour a Saint-Martin-Vésubie.

La diversità proposta in questo nuovo calendario permette ai trailer di tutti i livelli di cimentarsi nella competizione, grazie alle categorie «Trail court» (da 10 a 20 km) e «Trail» (a partire da 21 km).

I partecipanti potranno anche beneficiare di punti bonus partecipando al Chilometro Verticale di Isola (il 17 agosto 2024) o facendo volontariato in una delle prove. Il Challenge Trail 06 valorizza anche l'inclusività e lo spirito di squadra con percorsi accessibili per l’handi-trail, con il sostegno dell'associazione «Trail per tutti».

Il programma con le date delle competizioni è inserito al fondo di questo articolo.

Per preservare i luoghi della competizione, il Dipartimento delle Alpi Marittime si assicurerà che gli organizzatori di trail adottino un atteggiamento eco-responsabile, limitando l'impatto delle gare sull'ambiente.

Per questo, sarà messo a disposizione un «pacchetto bio» che comprenderà un sistema di segnaletica riutilizzabile, vigilerà sul rispetto della carta «Le trail, ma Nature» e aiuterà nella realizzazione delle animazioni dedicate alla mobilità dolce e alle attività in piena natura come l'escursionismo.