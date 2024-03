Rolex Monte-Carlo Masters: Diokovic e Sinner sicuri, per Nadal si attende la conferma

In occasione di un pranzo esclusivo tenuto nelle prestigiose sale del Pré Catelan Lenôtre, David Massey, Direttore del torneo, ha svelato martedì la lista dei giocatori partecipanti all'edizione 2024 del Rolex Monte-Carlo Masters. Il leggendario torneo di tennis si svolgerà dal 6 al 14 aprile 2024, inaugurando così la stagione sui mitici campi in terra battuta del Monte-Carlo Country Club, sotto la presidenza di Mélanie-Antoinette de Massy.

Partner di lunga data come Rolex, BNP Paribas, Emirates, Maserati e molti altri hanno rinnovato il loro impegno per il torneo, sottolineandone l'importanza sulla scena internazionale del tennis.

Il torneo è trasmesso in tutto il mondo, con oltre 140.000 visitatori, 38,4 milioni di spettatori e 167,1 milioni di visualizzazioni sui social media. Per questa 117a edizione, Eurosport trasmetterà nuovamente l'integralità delle partite. Un dispositivo che sarà completato da France Télévisions con la trasmissione di una partita al giorno sulla sua piattaforma france.tv e la finale su France 4, ma anche da numerose altre emittenti internazionali tra cui: Sky Italia, Sky UK e Sky Germany.

IL TOP DEI TOP

David Massey ha annunciato l'iscrizione dei primi 10 giocatori nella classifica ATP, con a capo il serbo Novak Djokovic (N 1), che ha vissuto un anno 2023 quasi perfetto, con tre titoli del Grande Slam, seguito dal giovane spagnolo Carlos Alcaraz (N 2) e da Jannik Sinner (N 3)Ha vinto l'Australian Open. Si dovrà inoltre contare sulla presenza di Daniil Medvedev (N N 4), Andrey Rublev (N N N 5), che ha vinto lo scorso anno a Monaco la sua prima vittoria in Masters 1000, Alexander Zverev (N N 6), Holger Rune (N 7), finalista 2023, Hubur (N) (No 10), senza dimenticare il doppio vincitore in terra monegasca Stefanos Tsitsipas (No 11).

Quanto all'attesissimo Rafael Nadal, David Massey rimane ottimista sulla partecipazione del Majorquain, che dovrebbe fare il suo grande ritorno sulla terra battuta, in occasione del Rolex Monte-Carlo Masters, torneo che lui ama e che ha vinto non meno di undici volte.

Sul versante francese, saranno presenti la maggior parte dei giocatori, tra cui Ugo Umbert (N.), sacro a Dubai, che ha integrato per la prima volta i Top 15 della classifica ATP, Adrian Mannarino (N 21), Arthur Fils (N.43). Il tabellone finale sarà completato da 7 giocatori del tabellone di qualificazione e dalle 4 wild card, per un totale di 56 giocatori.

UN'ESPERIENZA CHE SI RINNOVA

n continuità con il nuovo villaggio creato lo scorso anno, l'edizione 2024 propone novità destinate ad arricchire l'esperienza di spettatori e partecipanti. Tra queste, un'offerta di ristorazione ampliata con un nuovo spazio di ristorazione coperto, nonché la realizzazione di un servizio di ristorazione rapida «click & collect».

La domenica della finale, gli spettatori del Village VIP avranno l'opportunità di gustare un pasto gourmet preparato dallo chef triplamente stellato Frédéric Anton, figura immancabile della gastronomia francese contemporanea.

David Massey ha anche annunciato che il Torneo sosterrà anche quest'anno l'associazione GEMLUC (Groupement des entreprises monégasques dans la combat contre le cancer) che finanzia la ricerca e materiale di ultima tecnologia.

Più che un torneo, il Rolex Monte-Carlo Masters non è solo una celebrazione dello sport, ma anche dell'eccellenza e della tradizione, con la celebrazione quest'anno della 30a edizione della Grande Notte del Tennis.

Una settimana che si preannuncia densa, sia sui lati corti che su quelli gradinati, e che contribuisce ogni anno all'irradiazione del Principato di Monaco.