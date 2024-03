Isabelle Berro Amadei riceve i nuovi ambasciatori di Slovacchia, Romania, Venezuela e Belgio

Martedì 12 marzo, Isabelle BERRO AMADEÏ, Consigliere di Governo Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione, ha ricevuto in occasione di un pranzo organizzato all'hotel Hermitage, Jan SOTH, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica slovacca, Arturo Enrique GIL PINTO, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Ioana BIVOLARU, Ambasciatrice Straordinaria e Plenipotenziaria di Romania e Jo INDEKEU, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario del Belgio.

I diplomatici hanno presentato le loro credenziali a S.A.S. il Principe Sovrano.

Laureato presso l'Istituto statale di relazioni internazionali di Mosca, S.E. M. Jan SOTH ha iniziato la sua carriera presso il Ministero federale degli affari esteri della Cecoslovacchia, a Praga, nel 1984.

Nel 1993 è nominato Primo Segretario-Capo Missione aggiunto presso l Ambasciata della Repubblica slovacca in Romania, a Bucarest, prima di assumere la Direzione del Dipartimento Europa Ministero degli Affari esteri della Repubblica slovacca a Bratislava.

Dal 1995 al 1999 è stato Consigliere diplomatico-Capo della missione presso l'Ambasciata della Repubblica Slovacca in Francia, a Parigi. Ambasciatore della Repubblica Slovacca in Romania e Moldavia dal 2002 al 2007, ma anche in Italia, Malta e nella Repubblica di San Marino dal 2015 al 2021, ha ricoperto anche la carica di Segretario Generale di Gabinetto del Presidente della Repubblica Slovacca dal 2012 al 2015.

Laureato in ingegneria meccanica presso l'Universidad Central de Venezuela e Dottore in automazione e microelettronica (Università di Scienze e Tecniche della Linguadoca Montpellier), S.E. Mr. Arturo Enrique GIL PINTO ha una lunga esperienza nel campo dell'ingegneria. Viceministro della gestione delle infrastrutture presso il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni dal 2010 al 2012, dal 1998 è anche docente presso l'Universidad Central de Venezuela.

Tra il 2018 e il 2023 è stato Incaricato d'Affari Ad Hoc della Repubblica Bolivariana del Venezuela presso la Repubblica di Corea. Laureata presso l'Università di Bucarest, Facoltà di Lettere e Scuola Nazionale di Studi Politici e Amministrativi di Bucarest, S.E. La signora Ioana BIVOLARU ha anche un master in studi amministrativi e politici europei del Collegio d'Europa a Bruges.

Diplomatica di carriera, ha oltre 25 anni di esperienza nel campo della diplomazia e degli affari europei. In particolare è stata membro della Delegazione nazionale per i negoziati di adesione della Romania all'Unione Europea (2001-2003), poi della squadra nazionale che ha contribuito alla negoziazione e alla redazione del Trattato di adesione della Romania all'UE (2005-2006).

Ha svolto diverse missioni diplomatiche presso le ambasciate della Romania a Roma, all'Aia, a Helsinki e, tra il 2007 e il 2012, presso la Rappresentanza permanente della Romania presso l'UE a Bruxelles. È stata anche direttore generale del Dipartimento dell'UE presso il Ministero degli Affari Esteri (2012-2016). Dal 2016 al 2023 è stata Ambasciatrice della Romania in Portogallo.

Jo INDEKEU è titolare di un master in Notariato e Politica Internazionale. È entrato nel Ministero degli Esteri belga nel 1991 prima di moltiplicare le missioni in Ambasciata (Austria, Turchia e Polonia).

Dal 2003 al 2007 è stato Capo di gabinetto del Segretario generale del Ministero degli esteri belga. Nel 2007 è nominato Ambasciatore del Belgio ad Amman (Giordania) e accreditato in Iraq. Quattro anni dopo, diventerà Ambasciatore del Belgio a Budapest (Ungheria).

Tra il 2015 e il 2019 ricopre le funzioni di Direttore del servizio Europa orientale e sud-orientale, Caucaso e Asia centrale e, nel 2019, è nominato Ambasciatore del Belgio a Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo)