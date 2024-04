Diplomazia: nel Principato accreditati nuovi ambasciatori di Unione Europea, Turchia, Germania e Malta

Ieri, giovedì 11 aprile, in rappresentanza del Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione, Marie-Catherine CARUSO-RAVERA, Direttore delle Relazioni Diplomatiche e Consolari, ha ricevuto, in occasione di un pranzo organizzato all'hotel Hermitage, Christina KOKKINAKIS, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell'Unione europea,Yunus DEMİRER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica di Türkiye, Stephan STEINLEIN, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica Federale di Germania e Alberto di LUCA, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario del Sovrano Ordine Militare di Malta.

I diplomatici hanno presentato, in mattinata, le loro credenziali a S.A.S. il Principe Sovrano.

Laureata in Relazioni internazionali e Master in Filosofia presso l'Università di Vienna, Christina KOKKINAKIS è entrata a far parte del servizio diplomatico austriaco nel 1995 in varie posizioni, in particolare nella diplomazia multilaterale e nell'ambito del Servizio europeo per azione esterna (SEAE). Dal 2023 ha assunto la carica di Rappresentante permanente dell'Unione Europea presso l'UNESCO e l'OCSE e i Principati di Andorra e Monaco.

Laureato all'Università di Ankara in scienze politiche nel 1995, Yunus DEMİRER inizia la sua carriera diplomatica presso il Ministero degli Affari Esteri di Türkiye nel 1989. Ha ricoperto diversi ruoli all'interno di questo Ministero ad Ankara e all'estero, in particolare a Baghdad, presso la NATO, a Bucarest, a Washington, a Beirut e a Strasburgo. È stato ambasciatore in Iraq e in Arabia Saudita. Nel 2018 è nominato Direttore Generale del Medio Oriente e del Nord Africa presso il Ministero degli Affari Esteri e nel 2021 Ambasciatore di Türkiye in Slovacchia. Dal 15 settembre 2023 è l'ambasciatore di Türkiye in Francia.

Dopo aver seguito la formazione diplomatica tedesca dal 1991 al 1993, Stephan STEINLEIN ha ricoperto vari posti nel Ministero degli Affari Esteri della Germania, in particolare a Bonn e a Varsavia, prima di diventare Direttore della Cancelleria federale nel 2003. La sua carriera lo ha portato a diventare Segretario di Stato presso il Ministero Federale degli Affari Esteri di Berlino e Segretario di Stato, capo della presidenza federale e Consigliere diplomatico presso il Comitato internazionale della Croce Rossa a Ginevra. Dall'agosto 2023 è ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Francia e a Monaco.

Laureato in Scienze Politiche nel 1979, Alberto di LUCA ha iniziato la sua carriera nel settore privato, prima di diventare Deputato alla Camera dei Deputati a Roma, dal 1994 al 2006. Sul piano diplomatico è stato nominato Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario del Sovrano Ordine Militare di Malta presso la Repubblica di Serbia, Dal 2010 al 2023, è attualmente Rappresentante permanente del Sovrano Ordine Militare di Malta presso l'Assemblea dei Parlamentari del Mediterraneo (P.A.M.).