Saint-Jean-Cap-Ferrat, i festeggiamenti del mese di aprile

Saint-Jean-Cap-Ferrat spegne le sue 120 candeline e prende al balzo l’occasione per mettere in luce la sua storia e la sua cultura e per organizzare eventi e festeggiamenti.

L'inizio dei festeggiamenti è previsto nel mese di aprile 2024.

Separato nel febbraio 1904 dal Villefranche-sur-Mer, il comune di Saint-Jean-Cap-Ferrat contava originariamente 1034 abitanti, nonché importanti infrastrutture: porto, ufficio postale e telegrafico, chiesa, cimitero e una brigata doganale e guadagnò ha guadagnato la sua autonomia soprattutto grazie alla determinazione di alcuni abitanti, proprietari terrieri ed al sostegno di personaggi politici come Maurice Rouvier, giornalista, banchiere e statista, Dominique Durandy avvocato, giornalista e letterato e Denis Séméria, industriale e benefattore.

Dopo 4 anni di un lungo iter politico e amministrativo, il 26 febbraio 1904 una legge istituì “Saint-Jean-sur-Mer” come comune distinto, promulgata dal presidente della Repubblica di Émile Loubet.

Mesi dopo, il nuovo consiglio comunale elesse il primo sindaco del giovane comune Daniel Chonneaux.

Fu solo nel 1907 che la città prese il nome attuale: Saint Jean-Cap-Ferrat.

Le celebrazioni del 120° anniversario sono un'occasione per scoprire l'affascinante storia di questa penisola che è strettamente legata all’espansione della Costa Azzurra durante la Belle Époque.

Un luogo di vacanza amato dalla nobiltà europea di fine del XIX° secolo e che oggi comprende alcune delle attrazioni turistiche più visitate ed emblematiche della Riviera, come Villa Ephrussi de Rothschild, i sentieri costieri (sentieri doganali) e il sontuoso Palazzo Le Grand-Hôtel du Cap-Ferrat.

Molte personalità hanno messo piede sul suo territorio e vi si sono addirittura stabiliti: Jean Cocteau, Henri Matisse, Edith Piaf, star di Hollywood come Elisabeth Taylor, David Niven, Charlie Chaplin, Curd Jürgens e il famoso scrittore William Somerset Maugham, solo per citarne alcuni.