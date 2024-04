Monte-Carlo Société des Bains de Mer sigla un accordo con Dogus Restaurant Entertainment & Management

Nell'ambito della sua strategia di sviluppo internazionale, il gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer ha firmato un accordo di partnership con D.Ream (Dogus Restaurant Entertainment & Management), filiale di Dogus Hospitality Group.



La SBM si affida alla competenza di questo importante attore della ristorazione di lusso e festiva, con 16 marchi presenti in 15 paesi attraverso 81 ristoranti. Tra i marchi del gruppo già esistenti ci sono Coya, Amazonico, Zuma, Roka, per citare solo i più noti.

Il nuovo marchio di ristorante che verrà creato, permetterà di capitalizzare ciò che caratterizza Monte-Carlo, la sua storia di oltre 160 anni, il suo stile di vita e la sua esperienza culinaria, orientata su questo progetto verso una cucina delle due Rivieras francese e italiana.



L'obiettivo condiviso dal Presidente-Delegato di Monte-Carlo SBM, Stéphane Valeri, e dal Chairman & CEO del gruppo Dogus, Ferit F. Sahenk, è di creare un marchio di ristorazione da impiantare in altre destinazioni target nel mondo, per soddisfare una clientela esigente con un'offerta raffinata, unica e contemporanea, creando così per la Société des Bains de Mer un nuovo relais di crescita all'estero.



In occasione della firma di questo accordo, il presidente-delegato Stéphane Valeri ha ricordato: "Questo accordo segna un passo in più verso l'apertura del nostro gruppo all'internazionale, per raggiungere la sua clientela dove viaggia e risiede. Beneficeremo dell'esperienza di D.Ream International nell'implementazione e nell'ottimizzazione di ristoranti con un forte potenziale di marca.

Dopo l'acquisizione di un palazzo a Courchevel 1850, questa partnership operativa posiziona progressivamente la SBM, con l'apertura di futuri ristoranti, su altre piazze molto ambite nel mondo del lusso: come Dubai, Miami o Londra per esempio".

Per Ferit F. Sahenk, Presidente e CEO del gruppo Dogus: "Siamo lieti di questa partnership che darà vita a un nuovo marchio, che porterà alto i valori e le risorse di Monte-Carlo, in sintonia con la nostra visione di creare ristoranti di lusso di nuova generazione, basati su una grande qualità di cucina e di servizio ma anche sull'esperienza e l'animazione festiva.

Speriamo di poter contribuire al meglio alla diffusione del Principato di Monaco, in qualità di partner della Société des Bains de Mer. Abbiamo già due marchi impiantati a Monte-Carlo, con Coya e Amazonico. Tocca a noi partecipare, con grande orgoglio, allo sviluppo dell'arte di vivere di Monte-Carlo oltre i confini monegaschi".