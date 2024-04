Un meteorite si abbatte nella notte su Nizza: potrebbe essere radioattivo

Ci mancava solo il meteorite: intorno alle 23,30, ieri sera 31 marzo 2024, un meteorite di notevoli proporzioni è caduto a Nizza, non distante dalla struttura #IloveNice che si trova sul promontorio di Rauba Capeu.

È visibile sia dal Quai des Etats Unis, sia dal porto ed è attualmente interdetta al pubblico, presidiata dalle forze di polizia.

Alcuni tecnici stanno effettuando i primi rilevamenti, in attesa che gli scienziati, partiti da Ginevra e da Bruxelles giungano sul posto, anche per confermare o meno il pericolo di radioattività.

Fino ad allora i tantissimi turisti giunti a Nizza per le vacanze di Pasqua dovranno accontentarsi di fotografie scattate da distante o dalla Colline du Chàteau, immortalando il meteorite dall’alto.

Non si lamentano feriti: grazie alla pioggia che al momento della caduta si abbatteva con note intensità sulla città non vi erano persone, fatta eccezione per un testimone diretto che passeggiava dall’altra della strada.

La persona ha dato l’allarme, prima di essere trasportata all’ospedale in evidente stato di choc.

È comunque già stata dimessa.

Nelle prossime ore altre notizie: l’aereo con gli scienziati è atteso intorno alle 13. Nel pomeriggio il responso.