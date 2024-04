Jimmy'z Monte-Carlo, da sempre il tempio della vita notturna monegasca

Scopriamo la storia e il mondo affascinante del Jimmy'z Monte-Carlo. Un vero e proprio tempio della vita notturna in discoteca, dove l'eleganza e il glamour si mescolano a celebrità internazionali e a una musica ammaliante. Sin dalla sua leggendaria inaugurazione il 9 luglio 1971, prima di trasferirsi nel nuovo Sporting Club il 22 giugno 1974, il Jimmy'z Monte-Carlo ha incarnato l'essenza stessa della vita notturna monegasca chic e alla moda. Scoprite l'affascinante storia di questo locale leggendario, che continua a essere il luogo di incontro delle serate più esclusive, dove ogni momento promette un'esperienza indimenticabile.

Luglio1971 : "The Jimmy'z"

Venerdì 09 luglio 1971 è stato inaugurato il famoso club "The Jimmy'z", situato sotto lo Sporting d'été di Monaco, con una decorazione disegnata da André Levasseur, che offre un'atmosfera silenziosa che riflette un paese fatato di luce blu-notte e argento. L'ingresso è riservato alla tessera del Club, che ne rafforza l'esclusività. La "Grande Zoa", nota come Régine, ha dato vita al Principato, trasformando il Jimmy'z in un locale notturno iconico.

Giugno 1973 : "Le Jimmy'z d'hiver" & "Parady'z"

Nel giugno 1973, il Jimmy'z invernale fu inaugurato al Café de Paris Monte-Carlo, offrendo un'atmosfera lussuosa in stile anni '30, con banquette in lamé oro e blu che circondavano una pista da ballo ovale e una scultura in acciaio cromato di Jansen sullo sfondo. Lo Sporting Club estivo fu demolito nel dicembre 1973, mentre il nuovo Monte-Carlo Sporting Club fu inaugurato il 22 giugno 1974.

Sotto lo Sporting Club, una vera e propria oasi di divertimento si sviluppa su due livelli: da un lato, il ristorante Maona, che unisce sapori brasiliani e atmosfere polinesiane, e dall'altro, il nuovissimo Jimmy'z, con un arredamento sontuoso affidato al talento di Lamotte. Nel cuore di questo nuovo spazio, una laguna ricostruita, ornata da fontane a sfera e da un giardino giapponese, crea un'atmosfera incantevole. La terrazza giapponese del Jimmy'z permette di ballare sotto le stelle, offrendo un'incomparabile esperienza notturna all'aperto.

Dopo una serie di cambiamenti, tra cui il cambio di nome in Parady'z, il Jimmy'z ha ritrovato il suo splendore con una ristrutturazione totale nel 1986.

Le Jimmy'z Monte-Carlo : The Great Art of Clubbing

Nel 2000, il club ha subito una nuova trasformazione con l'aggiunta di una sala fumatori cubana e altri miglioramenti. Nel 2004, tuttavia, la laguna è stata riempita per la costruzione di Monte-Carlo Bay Hotel & Resort.

Nel 2012, il Jimmy'z ha celebrato il suo 40° anniversario con una ristrutturazione degli interni e l'installazione di tecnologie moderne, pur conservando la sua essenza. Nel 2017, dopo tre anni di lavori, ha visto la luce una nuova versione del club che fonde la modernità con il rispetto delle sue specificità storiche.

Da allora, il Jimmy'z Monte-Carlo, "The Great Art of Clubbing", ha incarnato l'essenza del glamour e dell'eleganza, offrendo un'esperienza impareggiabile in cui si mescolano le più grandi star del mondo e i DJ più in voga. Rimane il luogo di riferimento, sinonimo di chic e di tendenza, l'indirizzo definitivo per una serata indimenticabile.