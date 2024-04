Il Principato di Monaco ripete l'indagine sui comportamenti a rischio degli adolescenti

Monaco ha partecipato per la quinta volta all'indagine ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), condotta ogni 4 anni in una trentina di paesi europei.

Il suo obiettivo: studiare i comportamenti di salute, lo stile di vita e il consumo di alcol, tabacco e altre droghe degli adolescenti scolarizzati dai 16 anni in su.

L'IMSEE (Istituto Monegasco di Statistica e Studi Economici), che assume ormai la responsabilità scientifica di ESPAD per Monaco, ha attuato l'indagine negli istituti scolastici del Principato, in collaborazione con la Direzione dell'Educazione Nazionale della Gioventù e dello Sport e Extended Monaco. Mercoledì 10 aprile sono stati intervistati più di 1300 alunni dai16 anni in su.

I risultati dell'inchiesta sono consultabili al seguente link: Enquête ESPAD / Publications / IMSEE - Monaco IMSEE