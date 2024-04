Nizza, la meteorite di Patrick Noia trasformata in un salvadanaio

Metamorfosi di un pesce d’aprile: una decina di giorni dopo aver “giocato uno scherzo” a chi, a Nizza, passeggiava dalle parti di Rauba Capeu, la meteorite dell’artista Patrick Moya si è trasferita sul lato Nord della Promenade des Anglais.

Si trova ora proprio davanti al Palais de la Méditerranée e si è trasformata in un salvadanaio.

Fino a metà aprile offrirà ai passanti l’opportunità di trasformare il “pesce d’aprile” in uno strumento per recare sollievo ai piccoli ricoverati dell’Ospedale Lenval.

L’iniziativa è a favore della Fondazione Lenval: le donazioni finanzieranno l'acquisto di attrezzature per curare i bambini.

Ovvero, come trasformare una falsa meteorite in un vero salvadanaio, passando in una mossa dall’effimero al concreto.