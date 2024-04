Ci sono di sicuro molte persone interessate ai servizi di assistenza Acer semplicemente perché centinaia e centinaia di migliaia di clienti decidono di dare fiducia a questa azienda e magari non è nemmeno la prima volta e parliamo di quelle persone che magari avevano acquistato un Notebook in passato e si erano trovati molto bene con lo stesso e quindi con questa azienda e quando hanno deciso di doverlo sostituire perché è troppo vecchio hanno continuato a percorrere la stessa strada.

Di certo per un'azienda come l’Acer non è facile stare sempre nell’élite delle aziende che vendono notebook e PC desktop semplicemente perché parliamo di un settore dove la concorrenza è spietata e quindi ci sono molte aziende che si sfidano cercando di produrre dei Notebook sempre più performanti per quanto riguarda la durata della batteria e anche per quanto riguarda il processore e qualsiasi altro componente sia della parte hardware che della parte software.

Persone che, quando hanno bisogno di assistenza all'interno dei due anni di garanzia, quello che fanno è andare direttamente al sito dell'azienda dove troveranno una sezione apposita che si chiama supporto, sezione dove ci sono varie sottosezioni molto interessanti rispetto all'argomento di cui stiamo parlando.

Ad esempio, c'è quella sezione che si chiama stato della chiamata che riguarda quelle persone che hanno già inviato il loro computer perché ha dei problemi e in questo caso gli basterà inserire il suo numero di serie per verificarne lo stato di quella riparazione e bisogna tenere presente che serviranno 7 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del prodotto prima di poter avere di nuovo il proprio notebook funzionante com'era all'inizio.

Così come molte persone che magari hanno un Notebook dell'Acer da molti anni che non è più in garanzia potrebbero rivolgersi ad uno di quei centri di assistenza della loro città che si occupa di riparare i notebook e Pc Desktop appunto fuori dalla garanzia e non solo questi dell'Acer ma anche di altre aziende.

I professionisti che lavorano all'interno dei centri di assistenza sanno sempre come aiutare i loro clienti

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte i professionisti che lavorano all'interno di un centro di assistenza che si occupa di riparare i PC e i notebook della Acer e in realtà di qualsiasi altra azienda sanno sempre come aiutare i loro clienti e addirittura in certi casi mettono a disposizione dei servizi da remoto così che le persone possano evitare di doverglielo portare nel loro negozio.

Questo è un qualcosa che sempre menzioniamo semplicemente perché è qualcosa di molto comodo soprattutto per quelle persone che vivono in una grande città e che per spostarsi spesso devono investire molto tempo e quando sono persone che hanno tanti impegni non è il massimo.

Per quanto riguarda il prezzo per un loro intervento dipende dal problema che ha il Pc Fisso o Notebook in questione e se è un problema che richiede una sostituzione delle componenti è chiaro che per esempio il prezzo sarà più alto.