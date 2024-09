Cosa succede quando muore il proprietario di un alloggio affittato?

Quando é stato stipulato un contratto di affitto di abitazione principale dell'inquilino, in caso di morte del proprietario, il contratto di locazione continua con gli eredi del locatore.

Il notaio stabilisce e certifica la nuova proprietà con il nome dei nuovi proprietari e la comunica all'agenzia immobiliare che si occupa dell'affitto.

Se gli eredi vogliono vendere l’alloggio, possono scegliere tra:

La vendita della proprietà affittata, generalmente con un prezzo ridotto legato all'occupazione.

La vendita dell’alloggio libero da qualsiasi occupazione. È allora necessario comunicare all’affittuario lo sfratto alla fine del contratto di locazione motivandolo con la vendita della proprietà.

Come procedere alla vendita di un alloggio quando continua ad essere affittato e occupato dal l'inquilino?

Il proprietario deve semplicemente comunicare all'inquilino che sta vendendo e quest’ultimo dovrà rendersi disponibile per le visite degli acquirenti.

Come procedere per la vendita di un alloggio libero da ogni occupazione?

Il proprietario deve notificare lo sfratto per la vendita tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per mezzo di un ufficiale giudiziario almeno 6 mesi prima della fine del contratto di locazione. La lettera di sfratto indirizzata al conduttore deve rispettare alcune specifiche formalità, altrimenti lo sfratto non è valido e il contratto di locazione è tacitamente rinnovato. In particolare, lo sfratto deve contenere una proposta di vendita sulla totalità dei luoghi affittati (appartamento, cantina, garage ...).

Qual è la data effettiva dello sfratto?

In caso di acquisizione, per successione o donazione, di una proprietà occupata: