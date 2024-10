Atto preliminare di acquisto: le tre parole “chiave”

Tre sono le “parole chiave” che caratterizzano il preliminare , il “primo” atto che viene compiuto quando si decide di acquistare un bene in Francia: Avant-contrat, Acompte e Condition suspensive.

Cosa si nasconde dietro questi tre termini?

Avant-contrat (Pre-contratto – preliminare)

La vendita di immobili viene solitamente conclusa in più fasi. Prima di firmare l'atto autentico di compravendita, davanti a un notaio, viene stipulato un contratto preparatorio, detto "precontratto" di compravendita. Può essere una promessa di vendita, un contratto di vendita o un contratto di prenotazione.

Il contratto preliminare stabilisce le condizioni della compravendita, contiene eventualmente condizioni sospensive, fissa la data di sottoscrizione dell'atto notarile di compravendita ed in genere prevede una clausola penale che consente di condannare il soggetto che rifiuta di firmare l'atto autentico.

Dopo aver firmato il contratto preliminare di compravendita, l'acquirente non professionista di immobile residenziale ha un periodo di recesso di 10 giorni.



Acompte (Acconto – caparra)

Somma di denaro corrispondente ad una frazione del prezzo di vendita. All'atto della sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita, è consuetudine che l'acquirente versi un acconto pari al 10% del prezzo di vendita, che verrà trattenuto dal prezzo di vendita alla firma dell'atto notarile e del pagamento del saldo.

Quando la vendita è subordinata all'avveramento di condizioni sospensive, la caparra viene restituita all'acquirente se le condizioni sospensive pattuite non sono soddisfatte.

La cauzione sarà parimenti restituita all'acquirente se quest'ultimo beneficia di un periodo di riflessione dopo la firma del contratto preliminare di vendita ed esercita il diritto di recesso entro il termine.



Condition suspensive (Clausole sospensive)

La condizione sospensiva è una clausola che sospende l'efficacia di un contratto fino al verificarsi di un evento.

Queste condizioni sono generalmente utilizzate nei contratti di vendita. La vendita avverrà, ad esempio, solo se l'acquirente ottiene una concessione edilizia o un mutuo.

Così, quando un acquirente finanzia il suo acquisto con un prestito, il compromesso deve prevedere una condizione sospensiva per ottenere un prestito. Acquista la proprietà solo se ottiene un finanziamento. Il compromesso sarà quindi definitivo se si otterrà il prestito. In caso contrario, non avrà alcun effetto e il deposito cauzionale dovrà essere restituito.