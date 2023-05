Alpes Maritimes: alla scoperta del territorio. L’Estérel (Foto)

Dopo aver raggiunto Cannes, Danilo Radaelli ci propone oggi un’escursione ciclo-fotografica che dall’imperdibile vista sulle Isole Lerins giunge fino all’Esterel.

A pochi chilometri da Agay, frazione di Saint-Raphaël ci propone l'Île d'Or e i luoghi che furono oggetto di uno sbarco degli Alleati durante la Seconda Guerra Mondiale.





Estérel

Un'area naturale di interesse ecologico, faunistico e floristico ospita quasi 34 specie animali, sono presenti popolazioni di cervi, pipistrelli come il Cestoni Molosso e uccelli come la cannaiola mediterranea. È inoltre possibile imbattersi in rapaci: il biancone, il falco pellegrino e il gufo reale.

Le formazioni boscose sono in gran parte rappresentate dalla macchia di pini marittimi. Un bosco di querce da sughero, che hanno resistito a vari incendi, si estende dalla fresca vallata di Maure Vieille a sud del Mont Saint Martin, dove si nota la presenza sia di lecci e di pini marittimi.

La macchia mediterranea è caratterizzata da diversi ambienti con l’alta macchia composta principalmente da erica arborea, ginestra corbezzolo e i cespugli, in basso, ricchi di lavanda.

In alcune valli boscose crescono specie esotiche (mimose ed eucalipti) oltre a tante specie autoctone.