Gli Spaventapasseri di Castellar fanno il bis sabato 11 e domenica 12 maggio

Una suggestiva passeggiata tra centinaia di spaventapasseri, impreziosita da laboratori, giochi, spettacoli, musica... un’atmosfera davvero magica! Tantissimi i visi sorridenti e divertiti, incantanti da questi buffi fantocci che ogni anno riescono ad emozionare: ogni Spaventapasseri racconta una storia, esprime un’emozione, crea legami. La festa continua sabato 11 maggio con il Teatro dei Burattini e domenica 12 con ancora tante attività gratuite dedicate a grandi e piccini.

Dopo il grande successo della prima domenica, verrà riproposto con gioia ed orgoglio il nuovo gioco degli Spaventapasseri, “Sibò”: un avvincente gioco di carte che si potrà sperimentare con l’aiuto dei ragazzi di Castellar e amici volenterosi!

Pronti a vivere un’esperienza unica in una cornice incantata?! Gli Spaventapasseri di Castellar vi aspettano per stupirvi e coccolarvi...una passeggiata salutare, divertente ed emozionante, attività ricreative per tutti e, perché no, un goloso panino di salsiccia accompagnato da un bicchierino di Pelaverga!