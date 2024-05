Da Valentino, a Monaco l'incarnazione dell'eccellenza gastronomica italiana

Uno scrigno cossu, quindi, con un pizzico di passione rappresentato dai piccoli tocchi di rosso che, grazie a bicchieri, candele e altre sottili asperità dei piatti, punteggiano i tavoli. Un «rosso Passione» che ricorda il cinema italiano dei bei anni, di cui si ritrovano sulle pareti numerose illustrazioni, in bianco e nero splendidamente incorniciate.

Tutti i tavoli e le sedute sono organizzati, come un'alcova, secondo un dispositivo arrotondato che permette, a due o a più, di sentirsi isolati pur partecipando all'atmosfera del ristorante. Enormi candelabri di cristallo ritmano invece il passaggio da un vicolo all'altro, fino alla graziosa sala sul retro.

Un posto in cui ti piace venire a pranzo o a cena con la voglia di evadere. Situato sull'elegante Avenue Princesse Grace, Da Valentino occupa con dolcezza, l'angolo del numero 27. La vegetazione esterna e i tavolini coperti di bianco danno già l'impressione di aver varcato il confine.

Vi si associano molto rapidamente le nozioni di arte di vivere all'italiana. È anche il sentimento sentito quando si scopre «Da Valentino». Nuovo stabilimento del gruppo Maya Collection, questo ristorante dallo stile inconfondibile, sorprende per la sua miscela di raffinatezza e convivialità.

Immerso nel cuore del glamour di Monaco, da Valentino si impone come l'incarnazione dell'eccellenza gastronomica italiana, affascina i palati esperti con una sinfonia di sapori meticolosamente elaborata dal famoso gruppo Maya Collection.

Un viaggio facilitato dall'estrema diligenza del team che accompagnerà il soggiorno degli ospiti venuti a bere un drink, gustare il menù e divertirsi il più a lungo possibile.

Donne e uomini dall'accento canterino poiché tutti sono italiani. Vestiti secondo i codici dello chic transalpino, sfoggiano con stile orologio da taschino, costume a righe due pezzi di giorno e tre pezzi di sera per il servizio, e cappello e redingote per i parcheggiatori.

Un'immersione immediata nel buon umore e nella gioia di vivere. Tutti sapranno con fascino ed eleganza, ascoltare i commensali che si sentiranno al momento di un pasto valorizzato e particolarmente coccolati. Il verbo sarà melodioso, i piatti appetitosi e l'atmosfera coinvolgente. Sarà allora il suono del pianoforte, bel quarto di coda nero laccato presente all'ingresso, o la voce melodiosa del cantante italiano a farvi dimenticare tutto? Senza dubbio.

La musica è senza dubbio uno dei momenti più belli della struttura. Strumentale sarà poi diretta dal DJ già residente nel Principato per far vibrare gli ospiti su tempi italiani. Tutti gli standard, da Nino Rota a Ennio Morricone a Dalida, saranno rivisitati da questo maestro dell'ambiente. Più dolce durante il giorno, diventerà gradualmente più coinvolgente.

Non solo picchiettate il dito sul tavolo, non vi limiterete a muovere il piede al ritmo della musica, intonerete rapidamente canti che hanno cullato una storia non così lontana dalla vostra.

Per la sua cucina autentica e la sua decorazione raffinata, questa nuova destinazione monegasca vi farà venire voglia di vestire con un abito ben vestito, un vestito femminile, e andare a pranzo o a cena, non al ristorante... ma «Da Valentino»!