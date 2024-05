Nizza celebra la Settimana della Natura e la Giornata Internazionale della Biodiversità

La Métropole Nice Côte d’Azur è impegnata nella sensibilizzazione e nella tutela della biodiversità terrestre e marina.



Nell'ambito della Settimana della Natura che si svolgerà da domani, martedì 21 maggio fino a domenica 26 maggio 2024 e della Giornata Internazionale della Biodiversità che viene celebrata il 22 maggio, la Métropole propone numerosi eventi per promuovere la ricchezza della biodiversità metropolitana.



Programma

Martedì 21 maggio

Convegno-dibattito “Biodiversità e rinaturalizzazione dei territori” - Parc Phoenix, dalle 9 alle 17,15. Salle Linné.

Mercoledì 22 maggio

Giornata internazionale della biodiversità - Sulla Promenade du Paillon dalle 9 alle 17 (stand, laboratori, musica).

Giovedì 23 maggio

Lezione di botanica - Presso la Casa dell'Ambiente dalle 10 alle 12. Maison de l’Environnement.

Giovedì 23 e venerdì 24 maggio

Visite guidate al Museo di Storia Naturale ore 11,30 e ore 16.

Sabato 25 maggio

Laboratorio, passeggiata ed escursione. Laboratorio di compostaggio dei lombrichi alla Maison de l’Environnement dalle 10 alle 12.

Escursione naturalistica nel Vallon obscur des Vallières (nell'ambito del programma Curieux de Nature)

Passeggiata sulla Grande Corniche a Beaulieu-sur-Mer (con il Centro per l'Ambiente dalle 10 alle 12)

Domenica 26 maggio

Inventario partecipativo - A Levens dalle 10 alle 17 (nell'ambito del programma Curieux de Nature)

Il Parc Phoenix ospita, fino al 20 maggio, la 9a tappa della Tournée du Climat et de la Biodiversité con una mostra gratuita nella serra.

Sostenuto dall’associazione Météo et Climat, ha l’obiettivo di far comprendere al pubblico le problematiche del cambiamento climatico e dell’erosione della biodiversità.