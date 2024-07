Aspettando il Tour de France, Nizza dà l’appuntamento sabato sul Quai des Etats Unis

Nel prossimo mese di luglio, Nizza ospiterà l'arrivo del Tour de France 2024 che, per la prima volta nella sua storia, non si concluderà nella regione parigina.

Un finale eccezionale in riva al Mediterraneo che vedrà i corridori lasciare Monaco per arrivare a Nizza, in Place Masséna, domenica 21 luglio 2024 dopo aver percorso una tappa a cronometro individuale.