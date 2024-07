A Monaco è stata presentata la stagione 2024/2025 del Théâtre Princesse Grace

La TPG sarà inoltre lieta di dare il benvenuto a un'esclusiva della regione: Hugo Bardin, meglio conosciuto con il suo nome d'arte Paloma, vincitore della stagione 1 di Drag Race France, si esibirà con il suo one-man show di straordinario successo: Paloma aux PluriElles.

Nell'ambito dell'impegno costante per la promozione dei testi e della creazione letteraria, alcuni drammaturghi rinomati presenteranno le loro nuove opere: Alexis Michalik (Passeport) e Léonore Confino (L'Effet Miroir), candidata al premio Molières 2024 come miglior drammaturgo vivente in lingua francese.

Il programma continuerà naturalmente a essere dedicato ai giovani, con lo spettacolo per bambini Chut! Une pomme, e agli artisti emergenti con produzioni più intime come La Vie en vrai, creata da Marie Fortuit sulla base dell'opera musicale di Anne Sylvestre, che mette in scena gli artisti di domani.

Infine, poiché il teatro sarà sempre il risultato di un pensiero in movimento, il TPG continuerà a ospitare i laboratori dei Rencontres Philosophiques durante tutto l'anno. Il bar del foyer sarà aperto al pubblico a partire dalle 18.00 nelle serate di spettacolo, offrendo un'offerta conviviale prima dell'apertura del sipario.