La Francia vira a destra

Anche se Pasqua è lontana, sarà una settimana di passione per la Francia.

Il primo turno delle elezioni legislative (con un'affleunza record alle urne) consegna un Paese diviso, con l’estrema destra in vantaggio, la sinistra che ottiene un ottimo risultato e i liberali e centristi che si rifanno alla maggioranza presidenziale terzi ed in forte difficoltà.

Mal messi i repubblicani, anzi la parte di loro che non si è alleata con la destra, che si piazza al quarto posto, col 6,7%.

Questi i risultati pressoché definitivi dei principali gruppi:

Rassemblement National ed alleati: 33,10%

Nouveau Front Populaire: 28%

Ensemble, majorité présidentielle : 20%

Les Républicains- Diverse droite : 6,7%

La partecipazione al voto è stata del 66,7%

Per conoscere l’attribuzione dei seggi, nella maggior parte dei collegi, occorrerà attendere i ballottaggi di domenica prossima.

Non appena chiuse le urne sono iniziati gli appelli al voto ed anche le dichiarazioni di disponibilità alle alleanze ed alla desistenza.

L’estrema destra è sicuramente molto ben piazzata, ma i ballottaggi sono “un’altra elezione”, con meccanismi e logiche che possono riservare delle sorprese.

Occorrerà verificare i punti di caduta del tentativo di alleanza tra sinistra e liberali e soprattutto la reazione degli elettori.

I risultati sono ancora in bilico, ma la virata a destra della Francia é del tutto evidente.



Per quanto concerne il Dipartimento delle Alpi Marittime, il Rassemblement National è in testa in tutti e 9 i collegi.

In quattro circoscrizioni i candidati sono stati eletti al primo turno, si tratta di:

Bernard Chaix – Terza circoscrizione

Alexandra Masson – Quarta circoscrizione

Christelle D'Intorni – Quinta circoscrizione

Bryan Masson – Sesta circoscrizione