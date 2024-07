Aperte le candidature per la gestione del locale che ospitava il Museo delle Auto Storiche del Principe Sovrano

Parallelamente agli studi in corso per il ridimensionamento del progetto del Centro Commerciale Fontvieille, il Governo lancia un bando di concorso, pubblicato sul Journal de Monaco il 5 luglio 2024 e ribadito venerdì 12 luglio 2024, per l'utilizzo dei locali precedentemente occupati dal Museo delle auto d'epoca di S.A.S. il Principe Sovrano come spazio ludico e ricreativo per i giovani.