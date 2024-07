Concerti al Palais Princier di Monaco, si apre con il pianista francese Alexandre Kantorow

La stagione estiva 2024 dei Concerti al Palais Princier si apre giovedì 11 luglio con un concerto diretto da James Gaffigan e con la partecipazione del talentuoso pianista francese Alexandre Kantorow. Il programma prevede Le chasseur maudit di César Franck, il Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in la maggiore di Franz Liszt e An American in Paris di George Gershwin. Lo spettacolo è sold-out.

Poi, giovedì 18 luglio, preparatevi a essere trasportati nel cuore della musica romantica sotto la direzione di Cristian Măcelaru, con la giovane virtuosa del violino María Dueñas che eseguirà il sublime Concerto per violino n. 1 di Max Bruch. In programma anche due brani di Pëtr Il'ič Čajkovskij: Capriccio italiano e Francesca da Rimini.