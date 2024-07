"AGCpunto24: Racconti contemporanei" mostra dell'Associazione Gioiello Contemporaneo a Sanremo presso la Galleria d’Arte La Mongolfiera dal 6 al 13 luglio 2024

L’attività estiva ed espositiva della galleria d’arte La Mongolfiera riprende con entusiasmo con la mostra dell'Associazione Gioiello Contemporaneo che sarà visitabile a partire da oggi sabato 6 luglio 2024.

La mostra ospita oltre sessanta artisti, soci dell'Associazione del Gioiello Contemporaneo, che presenteranno le loro opere realizzate con i più suggestivi materiali e adoperando le pratiche orafe più antiche o le tecnologie digitali e la manifattura additiva.

L'AGC Associazione Gioiello Contemporaneo è un'organizzazione senza scopo di lucro fondata a Trieste nel 2004 per promuovere il gioiello di ricerca in un confronto costruttivo e sinergico con le realtà artistiche nazionali e in stretto contatto con la comunità internazionale. Oggi diffusa in tutta Italia, ha base tra Milano e Padova e conta anche numerosi soci in altri paesi tra i quali Spagna, Regno Unito, Germania, Francia, Austria, Stati Uniti, Argentina, Giappone e Corea. É aperta ai professionisti del gioiello, designer, studenti, scuole e gallerie, come pure a ricercatori, studiosi e collezionisti. Lo scopo dell'Associazione è di valorizzare la qualità e diffondere la cultura del gioiello contemporaneo con esposizioni, seminari, progetti di ricerca, pubblicazioni, favorendo approcci metodologici di condivisione e aggregazione.

La mostra, curata da Eliana Negroni, presidente dell'Associazione Gioiello Contemporaneo e Gioia Quicquaro, storica dell'arte, in collaborazione con Laboratorio Lunamante di Sanremo sarà inaugurata oggi sabato 6 luglio alle ore 18.00 e sarà visitabile fino al 13 luglio presso la Galleria d'Arte La Mongolfiera in via Roma 50 a Sanremo con i seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì, sabato dalle 15.30 alle 19.00; martedì, giovedì e sabato dalle 10.00 alle 12.00.

Parte delle opere saranno esposte anche presso il Laboratorio Lunamante di Sanremo in piazza Eroi Sanremesi 4 da martedì al sabato dalle 10.00 alle 18.00